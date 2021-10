/ / / Projeto INOVAJUNTOS CNM: Oportunidade de Cooperação Internacional representando a região Centro-Oeste na União Europeia

A Prefeitura de Goiás, por meio da Secretária Mun. das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Profª. Iolanda Aquino e do Coordenador do GAPLAN, Renan Oliveira, representantes do Projeto InovaJuntos CNM do Município, recebeu o Coordenador do Projeto da CNM, Maurício Zanin e sua equipe, juntamente com o Consultor da União Europeia Plínio de Assis Pereira Junior, em uma segunda visita técnica, com o objetivo de levantar as potencialidades e desafios do Município na construção do Plano de Cooperação com Portugal. A primeira integração de Goiás com Portugal acontecerá de modo online no dia 26/10, terça-feira, com a Câmara Municipal de Guimarães, Município de Portugal.



O município de Goiás foi escolhido entre os 4 aprovados no Projeto InovaJuntos da CNM e terá a oportunidade de cooperação internacional representando a região Centro-Oeste, em parceria com o Centro de Estudos Sociais (CES) de Portugal e o financiamento da União Europeia.



Participaram do processo 47 candidaturas na segunda etapa e o Comitê julgador fez todas as entrevistas de forma remota.



Para a classificação, foram levados em consideração oito critérios como: relação com o grupo temático; caráter inovador; relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Nova Agenda Urbana; metodologia de monitoramento e avaliação; meios de informação e comunicação; resultados e impactos; capacidade de adaptabilidade e replicabilidade; e relação com os valores transversais do projeto.



Essa ação tem como objetivo fortalecer o desenvolvimento urbano por meio do fomento da inovação nas políticas públicas e contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Nova Agenda Urbana (NAU)” e “fomentar a inovação nas políticas públicas, por meio da interação e de troca de experiências e aprendizados entre os selecionados









Os quatro selecionados foram:

No grupo temático 01 – Desenvolvimento e Inovação: Município de Santarém, no Pará. preenchendo também a vaga da região Norte;



No grupo temático 02 – Desenvolvimento Territorial e Consórcios: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí (CISAMVI), preenchendo a vaga da região sul.



No grupo temático 03 – Cidades Verdes e Mudanças Climáticas: Município de Feliz Deserto, em Alagoas, preenchendo a vaga da região Nordeste;



No grupo temático 04 – Espaços Inclusivos e Inovação Cultural e Social: Município de Goiás, que leva o mesmo nome do Estado, preenchendo também a vaga da região Centro-Oeste. Para o Prefeito Aderson Gouvea, estar entre os quatros Municípios é uma grande honra para apresentar a realidade do Município que foi a primeira capital do Estado de Goiás, é considerado o berço da cultura goiana, a luta pelo direito à terra, tendo 24 assentamentos e sendo Pólo Universitário, com a UFG, UEG e IFG. “Nossa Gestão, irá, com essa troca de experiências promovida pela CNM, aprender muito e poder avançar nas políticas públicas para garantir ao nosso povo o bem-estar social que tanto almejamos”. Acrescenta que o Município de Goiás já traz uma bagagem de Projetos executados, principalmente na equidade de gênero, que inclusive um deles recebeu um prêmio Internacional pela boa prática do CEAM – Centro Especializado de Atendimento às Mulheres, “e poder garantir ao povo do Município mais um espaço inclusivo com a “Casa dos Direitos Humanos”, como um espaço de inovação cultural e social firmado com essa parceria de cooperação triangular, reforça cada dia mais nosso compromisso e responsabilidade com os resultados desse importante Projeto, como já dizia Dom Tomás: ‘direitos humanos não se pede de joelhos, exige-se de pé’.”



Texto/Ascom – Prefeitura de Goiás

Fotos: Dagmar Talga/ Ascom - Prefeitura de Goiás e Tayná Saad/Assessoria Zilda Lobo.

Informe Publicitário.

About Grupo GBC