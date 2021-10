/ / Para evitar corte, Enel lança campanha de parcelamento a partir de hoje / 01 de outubro

Para apoiar as famílias em dificuldade financeira nesse momento de pandemia, a Enel Distribuição Goiás lança, a partir de amanhã (1°/10), uma campanha de negociação de dívidas com condições especiais para clientes baixa renda cadastrados na tarifa social de energia elétrica. Durante todo o mês de outubro, esses clientes poderão parcelar as contas em atraso em até 13 vezes com isenção de encargos sobre atraso (juros mora, multa e correção monetária), sendo uma entrada + 12 parcelas com somente 1% de juros do financiamento.O objetivo da ação é facilitar o pagamento dos débitos pelos consumidores inadimplentes, possibilitando que voltem regularizar sua situação com as distribuidoras e assim evitar a suspensão do fornecimento de energia. “Sensíveis ao atual momento, vamos flexibilizar a negociação dos débitos de nossos clientes cadastrados no Tarifa Social durante todo o mês de outubro. Sabemos que muitos desses consumidores perderam renda, emprego e precisam do nosso apoio nesse momento”, afirma o responsável de Mercado da Enel Distribuição Goiás, Nelson Assumpção.Na Enel Distribuição Goiás, os clientes podem negociar os seus débitos pela Central de Atendimento 0800 062 0196 ou presencialmente, nas lojas de atendimento - confira aqui a lista de unidades em todo o Estado https://www.eneldistribuicao.com.br/go/lojas.aspx