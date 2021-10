/ / Nesta quarta, Caiado entrega cartões do Programa Mães de Goiás e distribui Chromebooks a alunos em Padre Bernardo

No Entorno do Distrito Federal, governador participa, às 9h, de solenidade que marca início da distribuição de mais de 30 mil cartões na região até novembro. Alunos da 3ª série do Ensino Médio também recebem computadores. Neste mês, nove municípios recebem o benefício que é direcionado a mulheres com filhos de até seis anos em vulnerabilidade social



O governador Ronaldo Caiado realiza, nesta quarta-feira (13/10), às 9h, mais uma etapa da entrega de cartões do Programa Mães de Goiás em solenidade no município de Padre Bernardo, no Entorno do Distrito Federal. As ações na região prosseguem até novembro e devem beneficiar mais de 30 mil mulheres. Durante o evento, também serão distribuídos 303 Chromebooks a estudantes da 3ª série do Ensino Médio.



Além de Padre Bernardo, o cronograma deste mês prevê entregas de cartões em outros oito municípios: Vila Boa, Cocalzinho, Cabeceiras, Planaltina, Formosa, Santo Antônio do Descoberto, Água Fria e Mimoso. Ao final de outubro, o Governo de Goiás somará mais de 22 mil cartões do benefício entregues em 49 municípios goianos. Somente em setembro, o programa alcançou 40 cidades e 11,7 mil mães.



O Mães de Goiás garante R$ 250 mensais a mulheres com filhos entre zero e seis anos de idade que vivem em situação de vulnerabilidade social. O investimento total do Governo do Estado é de R$ 219 milhões. A ação vai contemplar as famílias progressivamente, até chegar ao número total de beneficiárias, que é 100 mil.





