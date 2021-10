/ / / / Na Cidade de Goiás chuva e céu nublado: previsão do tempo para a semana do dia 18 a 24/10

Após uma semana com pancadas de chuva isoladas diariamente, a cidade de Goiás deve manter o mesmo panorama nesta nova semana que se inicia, já que a segunda-feira/18 começou com céu nublado e previsão de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante o resto do dia. A temperatura, porém, não deve dar trégua, já que esperam-se máximas de 37°C.





Nesta terça/19

começou com uma pancada de chuva na madrugada e o dia com muitas nuvens, o sol se abriu mas o alerta se dá no período da noite e madrugada de quarta/20: com possíveis pancadas de chuvas e trovoadas isoladas com maior intensidade, com mínimas 23°C e máximas de 36°C. Na quarta/20, ainda é esperada a presença de pancadas de chuvas com elevação na temperatura máxima em 34°.



O clima deve se estabilizar a partir de quinta-feira/21, já que a possibilidade de trovoadas e chuvas fortes caem, mantendo-se na possibilidade de chuvas isoladas. A previsão é a mesma para a sexta-feira/22, e em ambos os dias, a temperatura deve variar entre mínimas de 21-22°C, e máximas de 35-36°C. O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) ainda não divulgou a previsão para sábado/23 e domingo/24.





Por João Pedro Felix

ASCON-CNN









