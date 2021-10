/ / / Mês de setembro marca avanço na vacinação e baixa em caso de Covid-19 na Cidade de Goiás

Após um surto de casos positivos no mês de Agosto na Cidade de Goiás, que registrou cerca de 386 casos confirmados - média de 12 casos por dia - o mês de Setembro trouxe avanço da vacinação e baixa histórica de casos. Ao longo de 30 dias, apenas 62 casos foram confirmados, com média de 2 casos diários - o boletim epidemiológico ainda aponta que, em cinco dias, o município não registrou nenhum teste positivo.



Segundo o mesmo boletim, a ocupação dos leitos de UTIs e enfermarias apresenta estabilidade, já que nenhum paciente de Goiás se encontra internado no Hospital São Pedro, e apenas 01 paciente com Covid, de outro município, está internado na Unidade de Tratamento Intensivo. Em Goiânia, 01 paciente do município de Goiás se encontra internado.



Em conjunto, a vacinação avançou de forma positiva. Com a aceleração do ritmo de aplicações em agosto, o mês de setembro passou de 82,34% (24/08) para 97,56% (28/09) na aplicação da primeira dose na população apta a receber a vacina. Na segunda dose, o número saltou de 39,06% para 55,78%.



Além disso, a aplicação da terceira dose - a dose de reforço - foi anunciada pela Prefeitura de Goiás na quinta-feira/30, atingindo inicialmente, idosos acima de 70 anos que já tenham recebido a segunda dose, e imunossuprimidos que tenham recebido a segunda aplicação a mais de 28 dias. A decisão da aplicação foi anunciada no dia 28/09 pelo Ministério da Saúde em exercício, Rodrigo Cruz, e deve ser seguida em todo o país.





Por João Pedro Felix

ASCOM CNN

