/ / Governo de Goiás pagará bônus por resultado, de mais de R$ 161 milhões, para todos os 39 mil servidores da educação

Benefício será destinado aos professores ainda no mês de dezembro de 2021, com recursos da ordem de R$ 131,7 milhões. Colaboradores administrativos vão receber em janeiro de 2022, com custo de R$ 29,3 milhões. Medida será apreciada pela Assembleia Legislativa. “Educadores são a base e vão formar o amanhã, para que possamos almejar coisas melhores” , afirma governador Ronaldo Caiado