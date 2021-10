/ / / Governador Ronaldo Caiado entrega premiações aos vencedores da 11ª edição dos Jogos Estudantis de Goiás

O governador Ronaldo Caiado entregou, nesta sexta-feira (08), série de medalhas para alunos que venceram a disputa no handebol durante a 11ª edição dos Jogos Estudantis do Estado de Goiás, no Clube Sesi Antônio Ferreira Pacheco, em Goiânia. “Sejam otimistas, acreditem no seu potencial. Estudem, pratiquem esporte e vocês serão vitoriosos na vida”, recomendou Caiado aos participantes.

Os jogos, com quase 20 modalidades, começaram na quarta-feira (06) e seguem até 14 de outubro na categoria Infanto. Caiado destacou a organização do evento, “com todos protocolos sanitários rigorosamente colocados em prática”, dentro do que rege o Manual de Biossegurança do Desporto Educacional, aprovado pelo Centro de Operações de Emergências (COE) em Saúde Pública de Goiás para Enfrentamento ao Coronavírus.

O torneio reúne cerca de 2 mil alunos entre 12 e 14 anos, das redes pública e privada. Ana Luisa Freire dos Santos, 14 anos, ocupou o lugar mais alto do pódio ao lado das colegas da equipe de handebol. “É tudo incrível, maravilhoso. Treino há bastante tempo. Tive uma lesão no pé, depois torci o outro. Mas superei e vencemos”, contou a aluna do Educandário Nascentes do Araguaia, de Mineiros. A recompensa veio com a classificação para a etapa nacional. “Vamos para o Rio de Janeiro, estamos preparadas!”

Na disputa masculina, quem levou a melhor foi a equipe do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Maria Ribeiro, de Rio Verde. “Foi corrido, tivemos três semanas de treino, mas o time estava bom. Cada um deu seu máximo, e agora vamos para o Rio de Janeiro. Estamos animadíssimos”, contou o representante da turma, Filipe Gabriel da Silva Lima, de 14 anos.

Caiado elogiou a determinação de todos os alunos/atletas participantes, e demonstrou orgulho por ver que o Estado será bem representado no cenário nacional. “Goiás faz bonito pra valer em qualquer competição”, salientou. “Participem com espírito olímpico e sabendo que, se não foi possível, não é motivo de desânimo, pelo contrário. É motivo de determinação, para melhorar cada vez mais”, completou o governador.

Organizados anualmente desde 2011 pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), os Jogos Estudantis do Estado de Goiás têm como objetivo fomentar a participação de jovens estudantes em atividades esportivas e identificar talentos já na fase escolar. “O esporte é instrumento de transformação social, e a educação é instrumento de transformar vidas. O senhor, Caiado, tem cuidado com muito carinho dos goianos”, afirmou a subsecretária de Governança Educacional, Selma Bastos, representante da secretária de Educação, Fátima Gavioli.

Os jogos contam com modalidades individuais e coletivas, como atletismo, badminton, ciclismo, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, karatê, natação, taekwondo, parataekwondo, tênis de mesa, wrestling, xadrez, basquetebol, futsal, handebol, voleibol de praia e voleibol.

Além do Clube Sesi Antônio Ferreira Pacheco, também sedia a disputa o Centro de Excelência do Esporte Arquiteto Eurico Godoi, na capital, que é gerido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). Neste ano não há presença de espectadores, devido à pandemia.

Após a conclusão das disputas no Infanto, serão realizadas as competições da categoria Juvenil, com estudantes entre 15 e 17 anos. A primeira fase, a intermunicipal, ocorre entre 05 e 07 de novembro. Em seguida, vem a etapa regional, entre 12 e 14 de novembro. Por fim, a estadual será organizada entre 08 e 14 de dezembro. Os atletas e equipes vencedoras dos Jogos Estudantis do Estado de Goiás ganham a possibilidade de seleção para a etapa nacional dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) e também para os Jogos da Juventude.

Também participaram do evento os superintendentes da Secretaria de Estado da Educação, Ítalo Aguiar (Desporto Educacional, Arte e Educação), Cel. Mauro Ferreira Vilela (Segurança Escolar e Colégio Militar). Além deles, também o presidente da Federação do Desporto Educacional e vice-diretor dos Jogos Estudantis 2021, Marco Maia; a coordenadora Regional de Educação de Goiânia, professora Enicleia Morais; o chefe de gabinete do Governo de Goiás, Alex Godinho; o chefe de gabinete de gestão da Governadoria, Luiz Rates; o assessor Especial da Governadoria, José De Sousa Cunha; e o prefeito interino de São Simão, Fábio Capanema.



Fonte: Secretaria de Comunicação - Governo de Goiás





About Grupo GBC