/ / Cidade de Goiás inicia hoje 06/10 campanha de doação de sangue

Nesta quarta-feira/06 e quinta-feira/07, a cidade de Goiás realiza a “Campanha Doe Sangue e Salve Vidas”, que convida toda a população apta a realizar esse ato de solidariedade e empatia. A vice-prefeita, Zilda Lobo, divulgou o movimento em suas redes sociais e declarou: “Ao Prefeito Aderson Gouvea, ao Secretário Municipal de Saúde, Marcos Elias, [...] e aos demais que compareceram e ainda comparecerão, minha eterna gratidão pela presença e pela doação!”



O secretário Municipal de Saúde, Marcos Elias, em material de divulgação da campanha, convidou a todos os cidadãos para participar da campanha, onde completa dizendo “Doe sangue, estamos precisando da sua colaboração para salvar vidas, este é um ato de amor!”.



Dentre os pré-requisitos para a doação de sangue, é necessário que o doador tenha 16 e 69 anos, e que pese mais de 50kg. O doador não deve estar em jejum, mas deve-se evitar alimentos gordurosos antes da doação. É contra indicado a doação por parte de pessoas com febre, gripe ou resfriado, com diarreia recente. Grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente.



No local, é preciso apresentar documento oficial com foto, e no caso de menores de 18 anos, a doação só pode ser feita com consentimento formal dos responsáveis. As doações ocorrerão no Instituto de Hemoterapia Santa Rita - Banco de Sangue, na Rua Prof. Alcide Jubé, n°14, a partir das 08h.

Por Isadora Chaves

Assessoria de Imprensa - CNN

