/ / / Gabinete Litterário Goyano: um Tesouro de nosso Povo restaurado na Cidade de Goiás

Ocorreu nesta sexta feira (01/10) a solenidade de inauguração das obras de restauro e requalificação da sede do Gabinete Litterário Goyano, na cidade de Goyaz. Com 157 anos de idade, a entidade foi fundada em 10 de abril de 1864 por iniciativa de Raimundo Sardinha da Costa e mais 100 sócios, sendo a primeira biblioteca pública da região Centro Oeste do Brasil e uma das principais instituições cultural do Cerrado brasileiro.



Os primeiros livros para o acervo do Gabinete, foram trazidos da editora Garnier (editora de Machado de Assis) do Rio de Janeiro, em lombo de burros e jumentos que viajaram meses até chegar a antiga Vila Boa. Nas diversas atividades organizadas pelo Gabinete Litterário passaram grandes figuras da cultura Goyana, tal como as poetisas Cora Coralina, Leodegária de Jesus, o poeta Luís do Couto, além de personagens como Silvina Hermelinda Xavier, Angélica Pereira, Consuelo Caiado, Anita Fleury Perillo, Noemi Lisboa de Castro, Maria Carlota Guedes de Amorim, Argentina Remígio Monteiro entre outras grandes figuras . O Gabinete chegou, nas primeiras décadas do século XX, a editar o jornal Folha Goyana dirigido pela brilhante Genezy de Castro e Silva. Após a mudança da capital, o Gabinete Litterário vivencia sérias dificuldades, só retornando suas atividades através dos esforços de pessoas como a grande folclorista Regina Lacerda, Hélder Camargo de Passos, João Nicolau e Genesco Bretas, entre outros .



A Associação dos Docentes da UEG (ADUEG - Seção Sindical do ANDES/ Sindicato Nacional), o Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão “Águas do Cerrado (GWATÁ - UEG) e a Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB - Seção Cidade de Goyaz), prestam homenagens a este fundamental instrumento de difusão cultural do Povo Goyano, parabenizando a atual diretoria do Gabinete Litterário, pelo trabalho realizado .



- LONGA VIDA AO GABINETE LITTERÁRIO GOYANO!!



VIVA A CULTURA GOYANA!!



- VIVA O POVO GOYANO!!

Uma Homenagem da ADUEG; AGB e Águas do Cerrado (GWATÁ - UEG)

- Associação dos Geógrafos Brasileiros (Seção Cidade de Goyaz)









