/ / Forças de segurança de Goiás e do Mato Grosso do Sul apreendem 2,5 toneladas de maconha

Fotos: PM-GO

SSP-GO

Operação integrada contra tráfico internacional de drogas traz prejuízo estimado em R$ 2,5 milhões ao crime organizado. Quatro pessoas são presas em flagrante. Ação conta com participação da Polícia Militar de Goiás, por meio do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), de equipes do Serviço Aéreo do Estado de Goiás (Saeg), além do Batalhão de Choque da PM do Mato Grosso do Sul., assinala governador Ronaldo CaiadoUma operação integrada entre as forças de segurança de Goiás e do Mato Grosso do Sul resultou na apreensão de 2,5 toneladas de maconha, neste domingo (17/10). A droga, oriunda do Paraguai, foi interceptada em Ponta Porã (MS), após troca de informações entre as equipes policiais. Ao todo, quatro pessoas foram presas em flagrante. A apreensão trouxe prejuízo estimado em R$ 2,5 milhões ao tráfico de drogas.“Temos uma segurança pública integrada, com a pura capacidade de inteligência, com um nível de profissionalismo ímpar e que é referência nacional. Tenho orgulho de ser comandante-em-chefe da melhor polícia do país”, assinala o governador Ronaldo Caiado.completa o chefe do Executivo Estadual.O secretário de Estado da Segurança Pública (SSP-GO), Rodney Miranda, também comemorou a apreensão.pontua. Na análise do titular da pasta, apreensões como essa contribuem não apenas para a descapitalização de organizações criminosas, mas, principalmente, para interromper o ciclo criminoso., afirma.A ação integrada contou com a participação da Polícia Militar de Goiás (PMGO), por meio do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope). O trabalho também teve apoio de equipes do Serviço Aéreo do Estado de Goiás (Saeg) e do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul (PMMS).De acordo com o Comandante do Graer, Tenente Coronel Ricardo Ferreira de Bastos, o grupo criminoso já era monitorado pelo serviço de inteligência da PM-GO.explicou.Segundo as informações levantadas durante a ação, os ilícitos eram oriundos da cidade de Capitan Bado, no Paraguai e tinham como destino os estados de Goiás e Maranhão. Assim que os carregamentos entraram no Brasil, passaram a ser monitorados.disse.Ao todo, quatro pessoas foram presas em flagrante. Os suspeitos (dois brasileiros e dois paraguaios) eram integrantes de uma facção criminosa. Eles foram levados, junto aos entorpecentes e veículos usados no crime, à Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã (MS). Os quatro indivíduos foram autuados pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico.









