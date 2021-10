/ / / Fica 2021 abre inscrições para filmes, oficinas e apresentações artísticas

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), abriu nesta terça-feira (26/10), as inscrições para as mostras competitivas, oficinas, mesas redondas, palestras e minicursos que compõem a programação da 22ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2021). Nesta edição, as apresentações artísticas e culturais serão restritas aos artistas residentes na cidade de Goiás.O festival, que será realizado de 14 a 19 de dezembro, é uma co-parceria do governo do Estado e o Sesc/Senac. Portanto, a instituição, administrada em âmbito estadual pela Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio-GO), será responsável pela logística e produção do festival.Diferente do Fica 2020, realizado totalmente online, esta edição ocorrerá no formato híbrido, com programação remota e presencial, seguindo todos os protocolos sanitários para combate à Covid-19.Todos os editais e demais informações estão disponíveis no site: www.fica.go.gov.br. Dúvidas podem ser sanadas pelo e-mail: coordenacaofica2021@sesxgo.com.br, ou pelo fone: (62( 3933-1718.A grade do Fica é composta pela Mostra oficial Competitiva; Cinema Goiano (ABD); Becos da Minha Terra, voltada para produções da cidade de Goiás; e Videoclipes, com prêmios que variam de R$ 10 mil a R$ 30 mil.Os interessados em inscrever suas obras audiovisuais têm até o dia 9 de novembro para realizarem suas inscrições no site do festival: www.fica.go.gov.br. A lista dos selecionados será publicada no dia 24 de novembro.Atendendo uma reivindicação antiga dos artistas vilaboenses, esta edição contemplará apenas apresentações artísticas e culturais de pessoas residentes na cidade de Goiás. Desse modo, os artistas precisam anexar, durante inscrição, comprovante de endereço.O período de inscrição do edital de credenciamento de projetos culturais começa nesta terça-feira, dia 26, e segue até o dia 5 de novembro, podendo ser feita pelo e-mail: inscricaofica2021@sescgo.com.br. Já o resultado deverá ser publicado no dia 16 de novembro.As pessoas interessadas em ministrar mini-cursos, oficinas e mesas de debates durante o Fica 2021 têm até o dia 5 de novembro para realizar suas inscrições. A publicação da lista dos selecionados está prevista para o dia 10 de novembro.Nesta edição, o edital do festival contemplará ainda as pessoas que quiserem participar como jurados das mostras. Para isso, os interessados deverão acessar o site do Fica e se inscreverem até o dia 29 de outubro, pelo e-mail: inscricaofica2021@sescgo.com.br. O resultado será divulgado no dia 1º de novembro.Com mais de 20 anos de tradição, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental se consagrou mundialmente ao discutir assuntos relevantes ao meio ambiente e sustentabilidade através de produções audiovisuais.Ao longo dos anos, o Fica propiciou geração de empregos e aquecimento do comércio da cidade de Goiás, onde é sediado.Todos os editais estão disponíveis no site: www.fica.go.gov.br. Dúvidas