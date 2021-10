/ / / Feto de criança é encontrado na rede de esgoto da saneago de Jussara

Um feto humano foi encontrado na rede de esgoto da Saneago em Jussara-GO nas proximidades da ponte sobre o Córrego Molha Biscoito na Rua Quinze entre o Bairro Goiás e a região central da cidade, na manhã de quarta-feira, 27/10.



De acordo com testemunhas o feto é do sexo masculino, parece ter cerca de 24 semanas, ainda não aparenta estado de decomposição.



Não foi identificada a mãe da criança. Dados concretos deverão ser apontados pela Polícia Científica que é aguardada para as providências que o caso requer.



Numa atividade de limpeza da tubulação naquela localidade por conta de reclamações dos moradores das proximidades pelo mau cheiro exalado pelo esgoto, equipe da Saneago abriu as caixas de ligação/retenção, para desentupimento. Ao retirar os resíduos, a triste surpresa, encontraram o feto da criança. A Polícia Civil foi acionada.



Em tempos de intensa interação nas redes sociais, fotos do feto circularam nos grupos de whatsapp como um rastilho de pólvora provocando revolta e comoção na população.









ATENÇÃO A IMAGEM ABAIXO É UMA CENA FORTE,

NÃO DESÇA O CURSOR SE NÃO QUISER VÊ-LA.















Por Gessy Chaves

Fotos e texto: Nilson Almir

Canal de Notícias do Araguaia

