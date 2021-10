O Projeto Feira Cultural Primavera Preta: Patrimônio Afrovilaboense foi idealizado pela Empreendedora da marca Mesàn Orum, Adelbiane Conceição Campos, que mobilizou empreendedores(as) afros do Município de Goiás para o planejamento do evento cultural que acontecerá em três (3) etapas, de forma presencial, e que reunirá detentoras e detentores dos saberes populares da cidade, da categoria do Patrimônio Imaterial, que nesta ação será intitulado de Patrimônio Afro-vilaboense, por conter diversos elementos da cultura afro brasileira.

Toda a Programação terá o apoio da Prefeitura de Goiás, por meio do Comitê de Secretarias e do Instituto FARÁ IMORÁ. O Projeto foi planejado com o intuito de possibilitar aos(as) afro-empreendedores(as) e detentores(as) destes saberes, uma oportunidade para produzirem seus bens, que em sua maioria contribui para o sustento de suas famílias e consequentemente a promoção e continuidade deste Patrimônio imaterial e suas materialidades, visto que todos(as) de alguma forma, foram muito impactados(as) pelos efeitos causados durante a pandemia de Covid-19 que ainda assola o mundo inteiro, ocasionando uma grande crise econômica.

A 1ª etapa será a Mostra Expositiva, que será realizada no dia 09/10, sábado, das 19h às 22h, no Parque da Carioca, onde acontecerá um desfile de moda afro; exposições de peças e utensílios de cerâmicas, bonecas negras e apresentações de músicas, samba e toques de percussão.

A 2ª etapa será a 1ª edição da Feira Cultural Primavera Preta: Patrimônio Afrovilaboense, e contará com um espaço de exposição e comercialização de peças de artesanato e arte popular; gastronomia e apresentações artísticas e culturais da cultura afro, realizada no dia 30/10, sábado, das 16h às 22h, no Parque da Carioca.

E por último a 3ª etapa, que de forma itinerante, irá proporcionar a 2ª edição da Feira Cultural Primavera Preta: Patrimônio Afrovilaboense, na Praça da Samambaia no setor Rio Vermelho, das 16h às 22h, no dia 04/12, sábado, dia de Santa Bárbara.

Para Adelbiane, idealizadora do evento, a comercialização dos produtos e peças durante a Feira fortalecerá a valorização dos bens culturais produzidos na Cidade de Goiás e garantirá a sustentabilidade econômica e cultural aos(às) afro-empreendedores(as), evidenciando a importância do bem cultural.

Texto: Secretaria das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos; Ascom – Prefeitura de Goiás.

Fotos: Arquivo - Secretaria das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos.

Informe Publicitário.

