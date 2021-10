/ / Ex-Prefeita de Goiás, Professora Selma Bastos, é nomeada para cargo na Secretaria de Educação do Estado

A ex-prefeita da Cidade de Goiás, Selma Bastos, é nomeada como nova Subsecretária de Governança Educacional na Secretaria de Estado de Educação (Seduc). A indicação, que deve foi publicada hoje/05 no Diário Oficial do Estado, foi feita diretamente pelo governador Ronaldo Caiado e pela secretária da Educação, Fátima Gavioli.



Apesar da divergência ideológica entre o partido-base de Selma (PT) e do governador Ronaldo Caiado (DEM), a mesma afirmou em declaração que "O meu amor e compromisso com a educação é maior do que qualquer questão política ou ideológica [...] Meu momento agora é de contribuir com o governo do Estado, que me fez o convite".



Em termos de articulação política, especula-se que a ex-prefeita deva se filiar a algum partido base do então governador, para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Goiás. Selma constava na lista dos pré-candidatos ao cargo de deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, porém, afirma que deixará seu atual partido, mas sem confirmar nenhuma escolha política futura.



A professora, que leciona no estado desde 1994, já foi secretária de Educação na cidade de Goiás e cumpriu dois mandatos de prefeita do município de Goiás, eleita em 2012 para o primeiro mandato, e reeleita em 2016. Após o término do segundo mandato, apoiou o candidato Aderson Gouvea (PT), que acabou então sendo eleito e cumpre seu primeiro mandato como prefeito.





Por João Pedro FelixASCOM CNN