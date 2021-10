/ / Na Cidade de Goiás, outubro deve fechar sem chuvas - Previsão de 26/1 à 30/10

Com o mês de outubro de 2021 marcando o retorno das chuvas no estado - e na cidade de Goiás - a presença de pancadas de chuva e trovoadas isoladas se tornaram frequentes, mesmo que rápidas e sem grande intensidade. Porém, a última semana do mês deve cessar gradualmente o registro de chuvas.



O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) informa que na terça-feira/26,Goiás deve manter o clima com céu nublado e pancadas de chuva/trovoadas isoladas. A temperatura mínima marca 22°C com tendência a elevação, e máximas em 35°C. No dia seguinte, quarta-feira/27, já espera-se um céu encoberto com a presença de chuviscos/chuva leve no período da manhã e tarde. Um pouco mais quente, o dia marca mínimas de 22°C e máximas de até 38°C.



A partir de quinta-feira/28, a situação do clima deve se alterar - e manter estabilidade até o momento. O dia deve registrar a presença de poucas nuvens e sol moderado, sem previsão de chuva ou chuviscos. Apesar das chuvas cessarem, a temperatura mínima deve reduzir para 20°C, com máxima em 37°C.



O final de semana, na sexta-feira/29 e sábado/30, deve se alternar entre céu nublado e presença de poucas nuvens. Nenhuma menção de chuva é registrada no portal. A temperatura deve mostrar estabilidade, mantendo-se entre 21°C e 38°C, com elevações/declínios de até 2°C. A população deve atentar-se, no final de outubro, para a queda na umidade relativa do ar - antes com máximas de 90% e mínimas de 40%, para máximas de 60% e mínimas de até 20%.





Por João Pedro Felix

