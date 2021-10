/ / / Dose de reforço: Cidade de Goiás já iniciou vacinação de idosos acima de 60 anos

A aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 - também conhecida como dose de reforço - alcança agora a faixa etária de +60 anos e que concluíram 180 dias da aplicação da segunda dose. Estão aptos a receber, também, profissionais de saúde com mais de 180 dias da segunda dose e imunossuprimidos, com mais de 28 dias da segunda dose.



O agendamento está disponível desde terça-feira/26, devendo ser feito na Unidade Básica de Saúde (UBS) da região ou com um agente de saúde. O município recebeu até o momento 1242 doses destinadas à 3° dose, das quais 809 já foram aplicadas - um total de 4,09%. Ao todo, 95,25% da população vilaboense já recebeu ao menos uma dose da vacina, e 63,08%, duas aplicações.



A necessidade de uma terceira aplicação acontece devido a queda no nível de proteção do copo, que com o passar do tempo, reduz o nível de produção de anticorpos, especialmente em idosos e pessoas com imunidade deficiente. Ainda com a identificação de novas variantes, como a Delta e Gama Plus, o reforço na imunização desses públicos se tornou necessária para manter a baixa nos óbitos e casos graves.



No dia de vacinação, é importante estar portando documento de identificação com foto e carteira de vacinação - referente as duas primeiras aplicações da vacina. Para mais informações e agendamento, entre em contato com a UBS mais próxima de sua residência:



UBS DR. AYLTON (SAMU) 3371-7730 / 33712893

UBS DR. ODILON ( SANTA BÁRBARA) 3371-2882 / 3371-7729

UNIDADE DE APOIO/CISRIVA (BACALHAU) 3371-2329 / 3371-2939

DR. TASSO DE CAMARGO (AEROPORTO) 3371-2063





Por João Pedro Felix

ASCOM CNN

About Grupo GBC