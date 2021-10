/ / / / Coluna Arte e Cultura - " Fulano é de Lua!" - Cada dia em uma fase

" Fulano é de Lua!". Acredito que não raro já tenha ouvido esta expressão. Mas o que fulano ou mesmo sicrano tem a ver com a Lua? Entendo que esta é uma forma bastante comum de se referir a alguém que sempre muda de humor, oscila comportamento e mesmo emoções. Assim, também a Lua, está sempre em diferentes momentos ou fases. Percebo que muitas vezes, não é difícil separar o alho do bugalho, através inclusive da sabedoria popular, da ciência, da arte e da fé.



Sabemos que durante toda existência humana, incontáveis são os relatos de fazeres e saberes que revelam o incontido fascínio, verdadeiro deslumbramento diante deste satélite natural do nosso planeta Terra. Sim, a Lua mesmo sem ter luz própria, se faz encantada e em especial, pelo reflexo do Sol ( estrela maior do sistema solar), em sua superfície. Suas quatro fases dão lugar então, ao que chamamos de calendário lunar.



Estudos científicos revelaram que, devido a força gravitacional, ou força atrativa, a Lua exerce em cada uma de suas fases, grande influência sobre a Terra. Quanto mais próxima ela está de nós, maior sua atuação. Uma força capaz de provocar mudanças nas marés dos oceanos, nas plantações, no comportamento de animais e também dos humanos, uma vez que são parte integrante da natureza. O pico da energia criativa, se dá na Lua Cheia, momento de maior proximidade com a Terra, sendo maior a atração entre os dois corpos celestes.





Assim, aflorada a sensibilidade, é tempo de poesias, cantorias e muito mais ...

Não sem razão, o rei Davi ( poeta, regente, músico, inventor de instrumentos musicais ...), pôde dizer sobre o Grande Arquiteto do universo, no Salmos 8:3 : "Quanto admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a Lua, as estrelas, que ali estabeleceste". Também Gêneses 1:14:

" ... Que haja luzeiros na vastidão dos céus para fazerem separação entre dia e noite, e eles servirão de sinais para marcar épocas, dias e anos".