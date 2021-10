/ / / Cidade de Goiás marca 18 dias sem óbitos, baixa em casos e sem ocupações nas UTI’s

Com o controle da pandemia e o avanço da vacinação, a cidade de Goiás marcou na última sexta-feira/15, mais de duas semanas sem registrar óbitos causados pela Covid-19. Até o momento, 68 óbitos foram contabilizados, com uma taxa de letalidade em 3,02%. Essa tendência de queda e controle tem sido observada também em outros municípios de Goiás: Aparecida de Goiânia marcou hoje 48 horas sem registro de óbitos por covid-19, e na grande capital Goiânia, nos últimos seis meses, as mortes pela doença caíram em 85%.



Em relação ao número de casos confirmados, Goiás registrou em outubro apenas 18 casos positivos, uma média de 1 caso confirmado por dia. Além disso, durante 10 dias do mês - não consecutivos - nenhum caso foi registrado, e durante todo o mês, nenhum leito de UTI do Hospital São Pedro de Alcântara foi ocupado. Com 95% da população vacinada com a primeira dose, e 59% com a segunda, é possível observar então o importante papel que a vacinação possui para prevenir o agravamento dos sintomas da doença.



Ainda na vacinação, a terceira dose - conhecida como dose de reforço - vem sido aplicada desde 07/10 em idosos acima de 70 anos e profissionais da saúde que tenham mais de 180 dias de intervalo da segunda dose, e imunossuprimidos que tenham mais de 28 dias do recebimento da segunda dose. O último vacinômetro aponta que 1,78% da população já recebeu a terceira dose, o que equivale a 340 doses aplicadas.





Por João Pedro Felix

ASCON-CNN

