/ / Cidade de Goiás deve ter 1º final de semana de Outubro nublado e com pancadas de chuva

Após registrar temperatura histórica, marcando em 22 de agosto a marca de 43.1°C (mais alta do país no dia), o município deve registrar um fim de semana nublado e com chuvas, segundo aponta o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil), órgão federal de administração direta do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.





O sábado/02 deve iniciar nublado com temperatura mínima de 23°C e máxima de 37°C, e permanecer encoberto de nuvens pelo resto do dia. Já no domingo/03, o instituto prevê um clima nublado e com pancadas de chuva, com temperatura máxima em 39°C e mínima de 24°C.





No início da próxima semana, na segunda-feira/04, a temperatura deve subir para máximas de 40°C, com possibilidade de aumentar ainda mais. É esperada a presença de nuvens com possibilidade de chuva isolada durante todo o dia. O clima deve permanecer estável na terça-feira/05, com previsão de chuvisco e céu nublado e máximas de 39°C. A umidade relativa do ar deve garantir maior bem-estar a população vilaboense, já que se estabiliza entre 70% e 80% em máximas, e entre 20% e 30% em mínimas.





Na sexta-feira/01, primeiro dia do mês de outubro, está prevista a temperatura máxima de 36°C e mínima de 24°C, com poucas nuvens pela manhã. Entretanto, no período da tarde deve-se registrar nuvens com chuva isolada, e a noite, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.





Por João Pedro Felix

ASCOM CNN

