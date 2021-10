/ / Cidade de Goiás deve registrar chuvas isoladas por toda a semana do dia 11/10

Segundo o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), o clima para o restante desta semana será marcado por temperaturas médias e chuvas isoladas durante todos os dias. Com boa umidade de ar durante a semana - com mínimas de 40% e máximas de 90% - o município deve se acostumar também com chuvas rápidas e isoladas, ou seja, que acontece em uma única região ou bairro, com duração também imprevisível, sendo conhecida popularmente como “engana besta”.





Na quarta-feira/14, o dia marca min. de 23°C e max. de 34°C, e deve começar com céu nublado e chuvas isoladas; durante o período da tarde e da noite, espera-se a presença de nuvens com pancadas de chuva e trovoadas, também isoladas. Na quinta-feira/15, o panorama de clima e temperatura é o mesmo, porém, com menor possibilidade de chuva no período da manhã.



No final de semana, na sexta-feira/16 e no sábado/17, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com mínima de 21°C e máximas de 36°C - com tendências a elevação de temperatura. Apesar do céu nublado, o sol deve dar as caras no período matinal e vespertino, apenas não com a mesma intensidade dos outros dias.



No domingo/18, não deve-se esperar uma mudança profunda, apenas a presença de mais sol, já que espera-se poucas nuvens no céu, mas ainda com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Um pouco mais frio também, a próxima semana deve começar com temperatura mínima de 20°C, e máxima de 33°, com tendência a cair um pouco mais, ou se estabilizar.





Por João Pedro Felix

ASCOM CNN

