/ / Cidade de Goiás deve iniciar aplicação de terceira dose contra a Covid-19 a partir da próxima segunda/4

“E, hoje, a recomendação é de que todos brasileiros acima de 60 anos tomem essa dose de reforço. São todos os brasileiros, dentro da faixa etária anunciada, que tomaram as segundas doses há mais de seis meses”, disse o Ministro da Saúde em exercício, Rodrigo Cruz.

UBS DR. AYLTON (SAMU) 3371-7730 / 33712893

UBS DR. ODILON ( SANTA BÁRBARA) 3371-2882 / 3371-7729

UNIDADE DE APOIO/CISRIVA (BACALHAU) 3371-2329 / 3371-2939

DR. TASSO DE CAMARGO (AEROPORTO) 3371-2063

Com a aplicação da primeira dose em mais de 97% da população vacinável, e da segunda dose em mais de 55%, a cidade de Goiás deve iniciar a partir da próxima segunda-feira/4, a aplicação da terceira dose do imunizante. A chamada dose de reforço foi anunciada para todos os brasileiros acima de 70 anos e com mais de 180 dias desde que receberam a segunda dose, e para imunossuprimidos com mais de 28 dias da segunda dose.A imunossupressão diz a respeito de pessoas que possuam alguma deficiência imunológica, como por exemplo: indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas com HIV; com doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente; pessoas com lúpus e artrite reumatóide; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; pessoas com neoplasias hematológicas.Para receber a aplicação no município, basta se encaixar nos pré-requisitos e realizar o agendamento a partir de sexta-feira/01, com a Unidade Básica de Saúde ou com algum Agente de Saúde. No dia de vacinação, é importante estar portando documento de identificação com foto e carteira de vacinação - referente as duas primeiras aplicações da vacina.

Por Isa Chaves

ASCON-CNN





About Grupo GBC