/ / Cidade de Goiás amanhece hoje (05/10) em luto pela morte do jovem Marco Antônio, de 24 anos

A Cidade de Goiás amanheceu em choque nesta terça-feira (05/10) com a morte do jovem Marco Antônio, um rapaz de 24 anos.

De acordo com informações passadas pelo SAMU, na pessoa da Dra. Marcela, toda a equipe estava consternada pelo falecimento do filho de uma amiga de trabalho, ela afirmou que o fato ocorreu por volta das 6:30h da manhã, quando a ambulância após ser acionada, chegou ao local na Rua Santos Dumont onde constataram que Marco já estava sem vida. O atendimento foi repassado ao IML para constatação da causa da morte que até o fim dessa reportagem ainda não havia sido divulgada, entretanto parentes e amigos acreditam que tratou-se de um infarto. A Dra. Marcela afirmou ainda a nossa reportagem que não foram encontrados lesões externas no corpo.

Marco Antônio era natural de Goiás-GO, filho de Alessandra Caetano, muito conhecida na cidade pela sua atuação no SAMU regional Rio Vermelho, e também era estudante de Direito na UniBrasília de Goiás - Unidade São Luís de Montes Belos. Em suas redes sociais, Marco sempre se demonstrava um jovem batalhador e com esperança, em uma de suas publicações ele ressalta:

"Seja grato, tenha ânimo, acredite nas batidas do seu coração. Existe uma promessa em sua vida, não há gigante maior que seu Deus."

Também nas redes sociais, muitos conhecidos e amigos expressam seus sentimentos a família de Marco, e também demonstram o choque com a notícia repentina, visto que ainda ontem Marco Antônio foi visto andando na cidade.



O falecimento de Marco também nos lembra a morte repentina ocorrido a mais de 5 anos, do jovem Italo Machado, que foi vítima de infarto em torno dos seus 23 anos, sendo mais um jovem que a Cidade de Goiás perde vítima de infarto e, ainda conforme afirma a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), a cada 40 segundos uma pessoa morre no Brasil vítima de doenças cardiovasculares.







A equipe do Jornal Classifique News lamenta o falecimento do jovem Marco Antônio Caetano, que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e tristeza!





Por Isadora Chaves

Assessora de Imprensa - CNN

About Grupo GBC