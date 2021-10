/ / A Cidade de Goiás registrou apenas dois caso de COVID-19 nos últimos dez dias

Nos últimos seis dias a Cidade de Goiás registrou apenas 1 caso de Covid, isso mostra a eficácia das vacinas, ao mesmo tempo precisamos entender que a Pandemia ainda não acabou, os cuidados não podem ser desprezados, e as mascaras ainda não podem serem retiradas.



De acordo com a Secretária de Saúde, nenhum paciente de Goiás com Covid está internado/a no Hospital São Pedro: nenhum na UTI e nenhum na Enfermaria.



O único paciente paciente com Covid de Goiás está internado em Goiânia. E 04 pacientes com Covid de outros municípios estão internados/as no Hospital São Pedro: 03 na UTI e 01 na Enfermaria



Ao todo a Cidade de Goiáss teve 2245 casos da doença. Mas se você tiver algum sintoma da doença, procurem a Unidade Primária Respiratória (UPR) em caso de qualquer alteração no seu estado de saúde, ela funciona todos os dias, das 07h às 19h.



Mais informações e denúncias através do número 3371-7750 de segunda à sexta das 07h às 17h, ou ligue 190.





Por Gessy Chaves

Jornalista

Foto: Showmetech

About Grupo GBC