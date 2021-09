/ / SAMU da região de Goiás atua em resgate de jovem ciclista atropelado em Itaberaí

Na última quarta-feira/22, o SAMU regional Rio Vermelho atuou de forma crucial para o resgate de jovem que foi atropelado no município de Itaberaí por um carro, atuando em força tarefa para poupar o máximo de tempo. O ciclista de 16 anos havia sofreu o acidente após sair da escola. O último boletim médico informado pela unidade de saúde informou que, na última quinta-feira/23, ele continuava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com quadro grave e respirando com ajuda de aparelhos.



O transporte foi efetuado pela equipe de UTI USA 01, composta pelo Dr. Rogério (médico), Jaqueline (enfermeira) e Jeferson Paixão (condutor socorrista). Após a intermediação do SAMU Regional Rio Vermelho, a equipe do SAMU de transporte aéreo foi responsável pela mobilização do jovem até o HUGOL, o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, localizado em Goiânia.



No vídeo de gravação por câmeras de segurança do local, foi possível ver que após a colisão com o veículo, a vítima gira no ar sobre o carro e cai no asfalto. A população que estava próxima no momento do acidente prestou socorro imediato e o motorista do carro em questão, permaneceu no local até o socorro médico. O caso não foi registrado pela Polícia Civil.









O SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - foi criado em 2003, para atender casos de urgência e emergência. Com financiamento do Governo Federal, Estadual e Municipais, com a finalidade de melhorar o atendimento à população. O contato com o serviço pode ser acionado gratuitamente por qualquer um que precise através do telefone de emergência 192. O SAMU 192 realiza os atendimentos em qualquer lugar e conta com equipes que reúne médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e condutores socorristas, seja em residências, locais de trabalho ou vias públicas.



É importante ressaltar para toda a população vilaboense e regional que, para entrar em contato com a Central de Gestão em Saúde Regional Rio Vermelho - Goiás , o telefone é 3371-2008. Para atendimento em geral ou outras informações sobre marcação de consultas, agendamento médico ou de exames, emissão de guias ou questões comerciais, o endereço do estabelecimento é Rua Dr Luiz do Couto, 2 - Centro, Goiás - GO.





Por João Pedro Felix

