/ / Registrando a maior temperatura do Brasil, Goiás deve manter média de 40°C durante a semana

Mais uma vez Goiás obteve destaque no país, entretanto, de uma forma não tão positiva. Na última quarta-feira/22, a antiga capital do estado alcançou a marca de 43.1°C, a mais alta do país no momento. Não muito diferente, em Aragarças, a temperatura foi de 43°C, registrando no dia anterior, terça/21, a marca de 42,5°C.



Os dados são fornecidos pelo monitorando do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET); Seguindo a previsão da unidade, a temperatura na cidade de Goiás deve permanecer alta, tal qual no resto do estado, juntamente com pancadas de chuva isoladas e baixa umidade do ar em praticamente todo o estado de Goiás - os últimos dados mostram que São Simão de Goiás marcou 8%, Aragarças, Cidade de Goiás e Jataí 9%, Caiapônia e Rio Verde 8% e Edéia 11%.



A previsão do INMET para a cidade de Goiás nesta semana mostra que o município deve manter a mesma média. Quinta-feira/23 deve registrar a temperatura máxima de 40°C, já na sexta-feira, de 41°C. No sábado, 39°C. A próxima semana deve começar com a mesma média - domingo/26 e segunda/27 marcam máximas de 40°C.



Ainda durante esse período, a população pode esperar por muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada/pancadas de chuva isoladas e deve se preocupar com a baixa umidade do ar. De quinta-feira/23 até sábado/25, a umidade máxima deve flutuar entre 50% a 70%, porém, a umidade mínima se estabelece em 20%. No domingo/26, a umidade máxima fica em 90% com mínima de 10%, e na segunda/26, máxima de 50% e mínima de 10%.





Por João Pedro Felix

ASCON-CNN

