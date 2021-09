/ / Previsão de chuva em Goiás no mês de Setembro - O que esperar a respeito do clima?

Foto: Isadora Chaves - Tirada em 02/09/2021 ás 13:30h





Após mais de dois meses em período de seca, a chuva retornou ao estado de Goiás, com registros isolados em Goiânia e uma breve aparição na cidade de Goiás, fina e rápida, no início da noite desta segunda-feira/30. Já na capital, a chuva foi noticiada de forma isolada em alguns bairros. O estado de Goiás contabilizava 76 dias de seca, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).



O gerente da Cimehgo, André Amorim, disse em declaração que na maioria das cidades “foi um chuvisqueiro bem fino, foi muito isolado e não trouxe um grande benefício.” A instituição ainda afirma que as chuvas presentes no final de agosto vêm em baixíssima quantidade e em curto período, com expectativa de retorno com maior volume, após 40 dias.



A primeira semana de setembro na Cidade de Goiás deve se apresentar com máximas de 36°C à até 38°C, com mínimas em torno de 18°C. O alerta surge para a próxima terça-feira/08 e quarta-feira/09, onde as temperaturas devem atingir até 39°C, com mínimas de 25°C - as maiores temperaturas previstas segundo o Climatempo.



Apesar da breve chuva que aconteceu no municipio nesta segunda-feira (30/08), não há previsão de chuvas na primeira quinzena de setembro. A umidade do ar deve flutuar em 22%, um valor baixo que coloca a Cidade de Goiás em Alerta Laranja pelo INMET desde hoje (02/09),exigindo atenção e cuidados por parte da população.



Por João Pedro Felix

ASCOM CNN

