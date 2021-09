/ / Prefeitura de Goiás realiza a entrega do Vale Feira á 200 famílias beneficiadas, no valor de R$ 80,00

A Prefeitura de Goiás realizou na última quinta-feira uma cerimônia de entrega do Vale-Feira a 200 beneficiários/as do Programa Social no valor de R$ 80,00 por unidade doméstica. De acordo com a Prefeitura, o objetivo desse programa que era uma promessa de campanha eleitoral do atual Prefeito Aderson Gouvea nas eleições de 2020, é beneficiar famílias ou pessoas que moram sozinhas de baixa renda inscritas no CadÚnico e promover a aquisição de gêneros alimentícios produzidos por Agricultores(as) Familiares do Município de Goiás, cadastrados/as como fornecedores(as) exclusivos às famílias beneficiárias do Vale Feira.

Dessa forma, o programa irá também incentivar a agricultura familiar no município de Goiás, que conta com 656 famílias assentadas, sendo que muitas delas vivem desse segmento de trabalho. Além disso, o Programa Vale Feira irá promover mais saúde a mesa dos vilaboenses através da compra de alimentos produzidos de forma orgânica.

A compra pelos beneficiários/as com o Vale Feira teve início ontem (06/09), no Domingo na Feira do João Francisco e no próximo também no 9 de setembro na nova feira da agricultura familiar que acontecerá na Praça do João Francisco. De acordo com uma postagem realizada pela Vereadora Elenízia da Mata em suas redes sociais, ela afirma que:

"Eu fui lá ver de perto e ouvir o depoimento das pessoas fornecedoras. E ouvi ótimas avaliações e sugestões. Nas bancas dos fornecedores, em média, houve a entrada de 300,00 somente das vendas feitas pelo Vale Feira!"

A coordenação do cadastro de fornecedores de alimentos do Programa é feita pela Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem como Secretário Delcídio da Silva Moreira (Japão). Por sua vez, a coordenação do cadastro das famílias ou pesssoas que moram sozinhas e serão beneficiadas com o Vale Feira é feita pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, que tem como Secretária a 1º Dama Célia Mendanha.