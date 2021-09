/ / Prefeito de Goiás realiza entrega da Comenda Ordem do Mérito Cora Coralina a Gilberto Carvalho, Ex-Ministro chefe da Secretaria Geral da República

Foto: Marcelo Rosa - ASCOM Prefeitura de Goiás

Na manhã desta sexta-feira (17/09), a Prefeitura de Goiás realizou uma solenidade no Hotel Vila Boa onde o Prefeito de Goiás, Aderson Gouvea, fez a entrega da Comenda Ordem do Mérito Cora Coralina - Grau Grã Cruz a Gilberto Carvalho, Ex-Ministro de Estado.

"A Comenda Ordem do Mérito Cora Coralina é a maior honraria concedida pelo município à Autoridades e Pessoas Ilustres que muito fizeram e fazem pela nossa querida Vila Boa". (Redes sociais da Prefeitura de Goiás)

A colocação da medalha da Comanda ao homenageado foi feita pelo Prefeito Aderson Gouvea e a entrega do certificado foi realizada pela Ex-Prefeita de Goiás, Professora Selma Bastos, que publicou em suas redes sociais escrevendo:

"Gilberto é um dos homens mais íntegros que já tive a oportunidade de conhecer e estar ao lado do prefeito Aderson Gouvea o homenageando com esta Comenda criada com tanto amor e carinho é algo que muito me emociona!"

Gilberto Carvalho é filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), estando Chefe de Gabinete da Presidência da República no governo do Presidente Lula durante os anos de 2003 a 2010, e Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República do Brasil durante o governo de Dilma Rousseff entre 2011 a 2015. Além disso, ele também foi Presidente Nacional do SESI e atualmente é Presidente da Fundação Perseu Abramo.





Além do Prefeito Aderson e da Vice-prefeita Zilda Lobo, também estiveram presentes a Srta. Bruna Carvalho, filha do Homenageado, a Ex-prefeita Prof.ª Selma Bastos, o Pres. da Câmara Ver. Sidnei "do Master", as Vereadoras Elenizia da Mata e Marli Lúcia, os Vereadores Aguinel Lourenço e "Tizil da Eletrônica", os Secretários(as) Municipais, Amigos(as) do homenageado.





About Grupo GBC

RELATED POSTS

Por Isadora ChavesASCOM CNN