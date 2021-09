/ / Prefeito de Goiás, Aderson Gouvea, é eleito como o Prefeito mais influente do Noroeste Goiano

“[...] essa premiação só demonstra que estamos no caminho certo, vamos continuar a exercer um mandato com os nossos olhos voltados à nossa gente, nosso maior patrimônio”.

Aderson venceu as eleições de 2020 com apoio da ex-prefeita Selma Bastos, com 29,96% dos votos, iniciando seu primeiro mandato como Prefeito em 2021. Com carreira política na cidade, já tendo cumprido dois mandatos como vereador e também como Presidente da Câmara Municipal, o Prefeito vem cumprindo suas promessas políticas, como a da criação do Vale-Feir que começou a funcionar no mês de Setembro, e do Banco do Povo, que já possui a sede pronta, ficando no Centro Administrativo do Bairro João Francisco e deve ser inaugurado em breve.