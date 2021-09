/ / Parque Estadual Serra Dourada, um Patrimônio da Humanidade no município de Goiás

O parque Estadual da Serra Dourada está localizado nos Municípios de Goiás, Buriti de Goiás e Mossâmedes, no Estado de Goiás, região Centro-oeste do Brasil. Com uma área de aproximadamente 30.000 hectares.



O parque Estadual foi criado em 05 de junho de 2003, no evento de abertura do V FICA - Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, através do Decreto 5.768, com o objetivo de promover o controle da ocupação do solo da região, a preservação dos recursos hídricos, da biodiversidade e das belezas cênicas da Serra e do Vale da Serra Dourada.







A região está entre as Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade Brasileira (MMA) e abriga grande quantidade de espécies endêmicas, medicinais, frutíferas e ameaçadas de extinção da flora e da fauna do bioma cerrado.



São mais de 80 espécies da flora que produzem sementes, palmitos, raízes ou frutos que podem ser utilizados na alimentação e na medicina popular. Os elementos do cerrado foram incorporados a nossa gastronomia possibilitando alternativas econômicas e de sustentabilidade.





No Parque Estadual Serra Dourada as trilhas são planas e levam a interessantes conjuntos de formações rochosas (as chamadas cidades de pedra), cercados por milhares de espécies típicas do cerrado.

O turismo tem se apresentado como importante atividade visando conciliar a preservação com desenvolvimento da economia local.

Berço das águas que drenam para as importantes bacias hidrográficas brasileiras, o Parque Estadual Serra Dourada é um patrimônio da Humanidade.

