/ / / Na Cidade de Goiás, PM revida a agressão e atinge criminoso traficante que morre no hospital

A Polícia Militar foi acionada na manhã desta terça-feira/7/09 (dia da Independência do Brasil) para atender uma ocorrência no Balneário Cachoeira Grande, que fica a cerca de 4 km do centro urbano da Cidade de Goiás, sentido a cidade de Jussara. A denúncia dizia que um indivíduo estava armado efetuando disparos de armas de fogo.

De prontidão, a PM deslocou uma viatura com uma equipe que pertence ao 6º BPM até o local, no meio do caminho os polícias se depararam com o indivíduo saindo do local em uma motocicleta que, ao notar a presença da viatura, demonstrou nervosismo e se recusou a parar o veículo assim como solicitou a equipe da PM.





Durante o acompanhamento, ele efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição, atingindo a viatura na altura dos faróis, momento em que a equipe policial revidou agressão e o alvejou. Segundo a polícia, o rapaz, D. C., é conhecido na Cidade de Goiás, e foi encontrada com ele além da arma de fogo, um pedaço de produto semelhante a maconha.

De acordo com informações da PM, ''Ao tomar conhecimento de quem era o indivíduo, os policiais viram que se tratava de alguém já conhecido por ser faccionado, com passagens por homicídio, tráfico de drogas e que havia saído, recentemente, do sistema prisional. ''

O indivíduo foi conduzido, com vida, pelo Corpo de Bombeiros até um hospital na Cidade de Goiás, contudo o mesmo veio a óbito durante atendimento médico.

Por Gessy Chaves

Jornalista





