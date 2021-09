/ / / / Governador Caiado e Ministro Tarcísio entregam em Niquelândia, trecho de 96 km restaurado na rodovia BR-414

Ao projetar os benefícios gerados à região, que ganha mais condições de explorar o potencial econômico nas áreas de pecuária, agricultura e mineração, Caiado afirmou que o Estado reverterá, em desenvolvimento, os investimentos federais. "Goiás saberá retribuir a infraestrutura que vossa excelência [ministro] está trazendo”, assinalou o governador.



Além da entrega da recuperação da BR-414, Caiado mencionou o segmento de atuação federal que classificou como “impulsionamento logístico”, com obras como a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico), cuja instalação do canteiro será realizada no próximo dia 17 de setembro, em Mara Rosa (GO), e a conclusão da Ferrovia Norte-Sul, a ser entregue em outubro.



As melhorias nas faixas de rodagem federais na região de Niquelândia tiveram início em maio e representam avanço para quem trafega pelo Norte do Estado. Outro projeto realizado durante as frentes de serviço contemplou as travessias urbanas de Vila Taveira, Quebra Linha e na interseção com a GO-564. “Esta obra mostra o respeito que o governo federal tem pelas áreas mais carentes”, reconheceu Caiado.



Prosperidade



As benfeitorias realizadas ao longo dos 237,9 quilômetros da BR-414 ocorreram por meio de contrato de restauração e manutenção. “Atuamos na eliminação do ponto crítico, no aumento da segurança, na diminuição do tempo de viagem. Trazer uma estrada, no final das contas, significa trazer prosperidade”, defendeu Tarcísio Gomes de Freitas. Para o ministro, além de atender regiões que eram “suprimidas”, a entrega da rodovia gera “interconexão, mobilidade e dignidade''.



O ministro da Infraestrutura destacou ainda que a estruturação na esfera federal é complementar à gestão da malha viária executada em âmbito estadual. “Muita coisa está sendo construída em conjunto. Nós, do governo federal, e o governador Caiado dialogamos diuturnamente para trazer uma infraestrutura de qualidade para o Estado”, ponderou.







A pista e os acostamentos receberam reparos superficiais e profundos, além de aplicação do revestimento em Tratamento Superficial Duplo (TSD), seguido da camada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e aplicação de microrrevestimento asfáltico a frio. Essa tecnologia aplicada permite que o pavimento suporte de forma adequada o intenso volume do tráfego da região.



A reforma e a manutenção garantem mais segurança aos usuários da rodovia. O diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), general Santos Filho, apontou que, além da qualidade da obra, o apoio da gestão estadual foi um diferencial durante a execução do projeto. "Uma coisa que é importante nos trabalhos em Goiás é a grande parceria que a gente tem do governador Caiado. Sinceramente, nunca vi um processo andar tão rápido e tão bem feito. Isso é um facilitador que nós temos em Goiás”, enalteceu.



Outro benefício que as obras garantem é a diminuição do tempo de viagens e redução do índice de acidentes, uma vez que são corrigidas imperfeições da pista. Em Goiás, a BR-414 liga Anápolis a Niquelândia, importante rota do desenvolvimento econômico do país. “A cada rodovia restaurada, bem sinalizada, duplicada, são vidas que são poupadas”, acrescentou o ministro Tarcísio.



O prefeito de Niquelândia, Fernando Carneiro, definiu o momento como a realização de um “sonho” para os moradores da região. “Os povoados ficaram mais belos, mais acessíveis e mais valorizados. Essa rodovia vai trazer mais turistas para nossa querida Niquelândia”, avaliou.