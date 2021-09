/ / Genin Guerra, artista de busto em bronze de Cora Coralina sedia nova exposição cultural

Responsável pela criação da escultura de bronze da poetisa Cora Coralina - estabelecida no Museu Casa de Cora - o artista mineiro Luiz Eugênio Quintão Guerra, conhecido como Genin Guerra, contempla a todos com sua mais nova obra, onde retrata compositores brasileiros através de caricaturas e esculturas, entre elas um busto de Cora Coralina.

Com dedicação a obras e bustos trabalhados em bronze desde de 2000, contemplou a Cidade de Goiás com a escultura em bronze, entregue em setembro de 2019, e no mesmo ano, entregou em agosto de 2019, o busto do José Bonifácio, na Câmara dos Deputados em Brasília. A obra chegou ao museu após Genin ter conversado com Vicência Bretas, filha de Cora Coralina, segundo a diretora do museu Marlene Velasco, onde disse que, "Foi ela que sugeriu que ele enviasse ao museu".



Cerca de 48 peças estão expostas na Galeria de Arte do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG), na exposição intitulada “Solo - Album das glórias musicais”. Além das esculturas em cerâmica, 15 peças (réplicas) em resina estarão disponíveis, visando a acessibilidade para pessoas com deficiência visual total ou parcial. Entre os compositores musicais retratados nas obras, estão Chiquinha Gonzaga, Milton Nascimento, Chico Buarque, Tom Jobim, Caetano Veloso, Itamar Assumpção dentre outros.



A exposição ocorre na Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho, na cidade de Belo Horizonte - MG. Aberta ao público desde 15 de setembro e permanecendo até primeiro de outubro, o horário de visitação é estabelecido entre 14h às 18h, respeitando as regras de distanciamento social e seguindo todas as normas sanitárias para controle e prevenção do coronavírus.





Por João Pedro Felix

ASCON-CNN