/ / / Embaixadora do Cerrado: Estudante do CEPI Professor Alcides Jubé da Cidade de Goiás vence Concurso Estadual de Redação

Com o intuito de eleger 40 Embaixadores do Cerrado - um representando cada Coordenação Regional de Educação (CRE) - o projeto Movimento Goiás pelo Cerrado trouxe destaque para a estudante Isis de Brito Fernandes, aluna do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Professor Alcide Jubé que se classificou em primeiro lugar no concurso de redação a nível estadual e ganhou o título de Embaixadora do Cerrado.



Além de obter destaque e conquistar o primeiro lugar com sua redação intitulada “O Coração não pode parar”, o regulamento do concurso previa a entrega de um notebook para os três primeiros colocados. Assim como a entrega de um computador para os respectivos professores e orientadores. A estudante vencedora da regional Goiás foi orientada pela professora Rosimary de Moura Rodrigues.



Em fala, a Secretária de Estado de Educação, Fátima Gavioli, declarou que “Se eles foram selecionados é porque escrevem muito bem; e se escrevem muito bem são grandes as chances desses jovens serem lideranças em suas escolas. [...] E vocês são exemplo o tempo todo dentro e fora da escola. Isso reforça ainda mais a responsabilidade de cada um de vocês como Embaixadores do Cerrado”.



O lançamento oficial do projeto foi realizado nesta terça/21, em Goiânia, no Setor Goiânia 2. Promovido e organizado pela Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc), o evento contou com a presença do governador Ronaldo Caiado (DEM), onde efetuou o plantio muda de ipê, para simbolizar a distribuição imediata de mais de 15 mil mudas. Além de cerimônias e pautas ambientais - como a comemoração ao Dia da Árvore - ocorreu no local a homenagem aos 40 estudantes da rede estadual que se classificaram como Embaixadores do Cerrado e o plantio de 70 mudas de espécies nativas do Cerrado, pelos próprios embaixadores.





