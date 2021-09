/ / Com nenhum caso confirmado de COVID-19 em 2 dias consecutivos, Cidade de Goiás avança na luta contra a COVID-19

Após um árduo mês de Agosto na luta contra a Covid-19, o boletim epidemiológico da Cidade de Goiás vem apresentando em Setembro uma queda abrupta no número de casos. Na última semana, de segunda/13 à domingo/19, foram confirmados apenas 10 casos positivos, ressaltando o intervalo de dois dias - sexta-feira e sábado - onde nenhum caso foi confirmado.No início desta semana, os números continuam praticamente nulos, já que não houve nenhum caso confirmado nesta segunda-feira/21 e apenas dois casos em observação/suspeita. O panorama também é positivo na ocupação dos leitos de UTI do Hospital São Pedro de Alcântara (HSPA), onde 01 paciente residente de Goiás velho está internado na UTI, e 05 pacientes de outros municípios ocupam os leitos. Nenhum paciente encontra- se internado na enfermaria destinada a Covid-19.A queda no número de infectados no município é um espelho do que vem acontecendo no país. Segundo o site “Our World In Data”, mantido por pesquisadores da Universidade de Oxford, a média semanal de casos confirmados no Brasil por 100 mil habitantes na segunda semana de setembro ficou em apenas 8. Uma enorme diferença contra grandes potências mundiais, como o Reino Unido que marcou 52 casos por 100 mil habitantes e os Estados Unidos, que marcou 43. Abaixo do Brasil, encontram-se outros países da América Latina, como a Argentina e Colômbia, com média de 6 e 3 casos respectivamente.A motivação dessa quebra estrutural não possui uma explicação direta. Porém, aponta-se como fator contribuinte para essa queda, o avanço da vacinação nos últimos meses, tal qual a aceitação da população em receber os imunizantes. Em Goiás, 95,83% da população apta já recebeu a primeira dose, dos quais 52,40% já se encontram devidamente imunizados contra o vírus.