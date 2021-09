/ / / Coluna Saúde Bucal - Sensibilidade nos dentes: Suas principais causas

Hoje estou aqui pra falar com vocês sobre sensibilidade dentária. A famosa perda de esmalte na região cervical do dente ou melhor, no “pezinho do dente"



Muitos pacientes associam a dor de dente com a famosa cárie, de fato ela causa sensibilidade e dor sim, mas existem casos que a dor e a sensibilidade não é causada por ela. Chamamos de lesões cervicais não cariosas, Essas lesões são causadas por atrições, forças excessivas na escovação, cerdas muito duras, alimentos ácidos e até mesmo o bruxismo.



A dor causada por estas lesões é pelo fato do desgaste causar a exposição da dentina, que é um dos principais componentes do dente, sendo uma camada logo abaixo do esmalte, gerando assim a sensibilidade principalmente com agua gelada, durante a escovação e até mesmo em alimentos mais ácidos.



Entrando um pouco sobre o que é lesões cervicais não cariosas pode ser classificado como: abfração que é a perda da superfície dentária nas áreas cervicais dos dentes por forças tencionais e compressivas secundária à flexão do dente por excesso de carga oclusal que quando aplicada excentricamente ao dente; Erosão tem sido descrita como a perda patológica, progressiva da estrutura dentária causada por processo químico sem envolvimento de ação bacteriana.



Caracteristicamente a erosão é causada por exposição aos ácidos provenientes de bebidas, sucos de fruta, vinhos, bebidas desportivas, todos os refrigerantes, vinagre, ácidos orgânicos, principalmente o lático, cítrico e málico utilizados na indústria alimentícia;Abrasão é um processo de desmineralização ou perda patológica da estrutura dentária ou restauração, livre de placa bacteriana que ocorre de maneira lenta, gradual e progressiva devido a hábitos nocivos.



As zonas cervicais as mais afetadas, atingindo os tecidos duros dos dentes e promovendo muitas vezes sensibilidade dentinária; E por fim a Atrição que é definida como o desgaste fisiológico da superfície do dente ou restauração causada pelo contato de um dente com outro durante o processo de mastigação ou para função podendo ocorrer tanto na dentição decídua como na permanente.



Caso tenha esse tipo de sensibilidade procure um cirurgião dentista para um bom diagnostico.

Por Simão Neto