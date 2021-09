/ / Cidade de Goiás sediará a segunda edição da campanha GoiásFomento na Rota do Turismo

Até novembro devem ser visitadas as dez regiões turísticas goianas; Agência de Fomento ainda tem disponíveis R$ 35 milhões para financiar projetos do setor



O Governo de Goiás, por meio da Agência de Fomento, vai promover na próxima terça-feira (28/09) a segunda edição da campanha GoiásFomento na Rota do Turismo. Dessa vez, o evento será realizado na Cidade de Goiás. A ação é resultado de uma parceria com a Goiás Turismo, e pretende visitar as 10 regiões turísticas goianas até novembro próximo.



A reunião será realizada a partir das 9 horas, no Hotel Vila Boa. A ação conta com o apoio da prefeitura local e de entidades como a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade e a Associação de Restaurantes Pousadas, Hotéis e Similares (Arphos). Foram convidados empresários, agentes de viagem e demais empreendedores que atuam na cadeia turística da cidade de Goiás e região.



Diferenciado



De acordo com o presidente da GoiásFomento, Rivael Aguiar, o objetivo da campanha é divulgar as linhas de crédito da instituição financeira para os empresários do turismo, especialmente nas cidades turísticas do Estado, para incentivar o setor nessa retomada da economia. Ele informou ainda que, do total de R$ 84 milhões que o Ministério do Turismo repassou à Agência de Fomento de Goiás, via Fundo Geral de Turismo (Fungetur), ainda estão disponíveis em torno de R$ 35 milhões. Acrescentou que as linhas de crédito do turismo têm taxas de juros mais baixas que as praticados no mercado e prazo de pagamento de até 240 meses.



Rivael Aguiar destacou que, na campanha GoiásFomento na Rota do Turismo, a equipe da instituição financeira realiza um trabalho diferenciado e mais personalizado. Os técnicos se reúnem com os empresários da cidade e da região, oferecem orientação para dirimir as dúvidas e prestam esclarecimentos sobre os financiamentos.



Pré-análise



Também é feita a pré-análise da capacidade de financiamento da empresa interessada no crédito. Dessa forma, no prazo máximo de uma semana já é possível dar um feed back a essa empresa, informando o seu limite de crédito pré-aprovado. Caso o empresário tenha interesse em contratar o empréstimo, o processo prossegue com a apresentação dos documentos. “Então é um processo muito mais célere, muito mais ágil do que vínhamos fazendo até o momento”, afirmou. Conforme o presidente da GoiásFomento, Rivael Aguiar os financiamentos podem ser pleiteados para capital de giro e para investimentos.



A primeira edição da campanha GoiásFomento na Rota do Turismo foi realizada em Caldas Novas no último dia 2 de setembro, no Centro de Convenções do Hotel Privé Boulevard, com a participação de dezenas de empreendedores da região das águas quentes. Na ocasião, foi lançada nova linha de crédito para o turismo, dessa vez com recursos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) do governo federal. A cidade de Aruanã, no Vale do Arauguaia, sediará a terceira edição da campanha.





Por Gessy Chaves

Jornalista

