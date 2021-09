/ / Cidade de Goiás recebe do SICOOB-LOJ CRED de Goiânia, doação de placas de identificação rural para Patrulha Rural/Polícia Militar

Foi realizada na manhã desta segunda-feira/06, uma reunião do Prefeito Aderson Gouvea com a Patrulha Rural, Sindicato Rural de Goiás e representantes de um Banco Cooperativa de Crédito de Goiânia. Na ocasião, foram doadas pela SICOOB-LOJ CRED, mais 400 placas de identificação das propriedades rurais para facilitar o monitoramento pela Patrulha Rural

“A questão da segurança na zona rural foi sempre um objeto de preocupação do Sindicato Rural de Goiás [...] Estamos buscando parceria para a confecção das placas através dos bons relacionamentos que temos com produtores rurais e empresários do meio, com a certeza de que uma propriedade rural cadastrada e monitorada pelo Batalhão Rural vai gerar mais segurança e tranquilidade para proprietários e trabalhadores do campo.” disse o diretor de projetos Henrique Vidigal. Criado através da Lei nº 20.488/2019, o Batalhão Rural da Polícia Militar de Goiás foi criado para a execução do policiamento rural no estado, e segundo a plataforma oficial da PM, “Com essa unidade especializada o agronegócio goiano e o produtor rural terá tranquilidade e serenidade de que, se houver algo na sua propriedade, a resposta será rápida através do Programa Patrulha Rural”. (Polícia Militar). A parceria entre a Prefeitura de Goiás e o Sindicato Rural contou com este importante apoio no policiamento de toda área rural da Cidade de Goiás.Criado através da Lei nº 20.488/2019, o Batalhão Rural da Polícia Militar de Goiás foi criado para a execução do policiamento rural no estado, e segundo a plataforma oficial da PM, “Com essa unidade especializada o agronegócio goiano e o produtor rural terá tranquilidade e serenidade de que, se houver algo na sua propriedade, a resposta será rápida através do Programa Patrulha Rural”.





Na solenidade, estiveram presentes o Prefeito Aderson Gouvea (PT), a Vice-prefeita Zilda Lobo, o Secretário de Administração e Finanças Dr. Dorival Aquino, o Superintendente do Parque Vale da Serra João Carlos é o diretor Henrique Vidigal, a Chefe de Gabinete Luanda Gouvea. Representando a Polícia Militar, Sgto. Porfirio e Sgto. Cardoso e pela SICOOB, as representantes Elisangela e Elaine, além do Alessandro do Sindicato Rural e sua esposa.





Por João Pedro Felix

ASCOM- CNN

