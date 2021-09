/ / / Cidade de Goiás irá receber repasse estadual de R$ 100 mil reais para resgate das Cavalhadas

Foi anunciado na manhã da última quinta-feira/23, pelo governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), o repasse financeiro de R$1,3 milhões para o Circuito das Cavalhadas em todo o estado. A verba é integrada ao Programa de Interiorização da Cultura, administrado pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult). No momento, o governador declarou que o movimento das cavalhadas “faz parte da nossa cultura, das paixões que temos” e completou dizendo que “[...] esperamos, em 2022, fazer as Cavalhadas mais lindas que esse Estado já viu”.



Além da Cidade de Goiás, que deve receber um valor total de R$100 mil reais para investir em materiais de festa e vestimentas, serão contemplados os municípios de Pirenópolis, Jaraguá, Palmeiras de Goiás, São Francisco, Crixás, Santa Cruz de Goiás, Santa Terezinha, Hidrolina, Pilar de Goiás, Corumbá de Goiás e Posse. Na cidade de Goiás, a última cavalhada data do ano de 1914, onde atualmente Pirenópolis é conhecida por possuir uma das mais ”significativas cavalhadas do Brasil”.



De acordo com a nota publicada pelas redes sociais da Prefeitura de Goiás:

"As Cavalhadas em nosso município de Goiás remontam ao início do século XX, onde era uma tradição, que se perdeu ao longo dos anos. Porém com o apoio do Governo do Estado através da Secretaria de Estado da Cultura, esta tradição será resgatada e a Cidade de Goiás estará fazendo parte do Circuito Goiano de Cavalhadas, inserindo este evento no calendário Cultural de nosso município, trazendo investimentos, visibilidade e mais um atrativo turístico para nossa cidade."

O Circuito das Cavalhadas ocorre tradicionalmente entre os meses de junho e setembro - após as celebrações do Divino Pai Eterno - e são representações baseadas nas tradições de Portugal e da Espanha na Idade Média, simbolizando o combate entre o exército cristão e os muçulmanos, para decidir quem detinha a fé verdadeira. No fim do evento, ocorre a derrota e o batismo para a conversão ao cristianismo.



No evento, estiveram presentes o prefeito de Goiás Aderson Gouvea e a ex-prefeita da cidade de Goiás, Selma Bastos, o secretário-Geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, e da Comunicação, Tony Carlo; os presidentes da Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo), Fabrício Amaral, e da Central de Abastecimento de Goiás (Ceasa), além dos prefeitos ou seus devidos representantes dos demais municípios contemplados e outros membros do governo.





Por João Pedro Felix

ASCOM CNN

