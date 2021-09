/ / / Campanha de Conscientização no Trânsito 2021 em Goiás - “Respeite as Sinalizações, Respeite a Vida”

A Prefeitura de Goiás por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, iniciou nesta semana na Cidade de Goiás, a Campanha de Conscientização no Trânsito 2021: “Respeite as Sinalizações, Respeite a Vida”.



Concomitante a Semana Nacional do Trânsito, a Campanha em Goiás traz um alerta sobre um trânsito que mata e mutila pessoas e animais todos os dias. O Brasil ainda ocupa os primeiros lugares no ranking de vítimas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2020 o país registrou 89 mil acidentes, 14,3 mil a mais que em 2019.



Além de perdas humanas, os acidentes de trânsito impactam na economia. Números do Ministério da Saúde apontam que entre 2018 e 2020 R$ 839,8 milhões foram gastos no Sistema Único de Saúde (SUS) com internações por traumas decorrentes de acidentes.



O diretor executivo da Federação Nacional da Inspeção Veicular Daniel Bassoli, afirma que “o trânsito é uma pandemia silenciosa no Brasil, que mata diariamente e, infelizmente, é um problema que já foi banalizado”.



Na Cidade de Goiás tem-se aumentado o fluxo de carros e outros veículos (motociclistas e ciclistas). Neste sentido, é preciso estar atento(a) para evitar riscos, principalmente para os(as) pedestres.



Vamos juntos(as) construir um Trânsito consciente.

A responsabilidade é de todos(as) nós.



PEDESTRES



● Atravessar sempre na faixa de pedestre;

● Só se aproximar da faixa quando for atravessar;

● Antes de atravessar a via, mesmo sobre a faixa de pedestres, olhe bem para os dois lados e acene com a mão para pedir passagem. Tenha a certeza de que foi visto pelos/as motoristas e só atravesse com os veículos parados;

● Caminhar nas calçadas se possível.

A imprudência é uma das principais causas dos desagradáveis acidentes que podem colocar em risco a vida de todos, que sejamos responsáveis pelos nossos atos e possamos cuidar do bem estar



MOTORISTAS



● Parar na faixa para as pessoas atravessarem e Sinalize aos demais veículos sua parada com o pisca-alerta;

● Reduzir a velocidade quando de aproximar da faixa;

● Respeitar a faixa de pedestre;

● Carros e motos atentos quanto a parada de outros veículos a frente;

● Não dirija usando o celular;

● Use o cinto de segurança;

●Use o capacete da maneira correta;

● Não dirija alcoolizado/a;

● Conduza as crianças na cadeirinha;

●Fiquem atentos/as as placas de sinalização de quebra-molas;

● Respeite as placas de velocidade máxima;

● Obedeçam as placas de proibido virar à esquerda ou à direita;

●Observe a sinalização horizontal dos estacionamentos como vaga exclusiva para idoso/a ou cadeirante.

CICLISTA



●É proibido pedalar em calçadas, passarelas e outras vias exclusivas para pedestres;

● Cuidados especiais sob condições adversas, como: chuva, aclives, declives, tipos de pavimentos, cruzamentos, buracos, pontos cegos de visão, etc;

●Quando estiver em grupo, ande sempre em fila única;

● Use sempre capacete e óculos, para proteção da cabeça e olhos;

● Nunca pegue carona na traseira de ônibus e caminhões.

A Campanha é realizada pela Prefeitura de Goiás por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, com o apoio do Detran - GO e a Polícia Militar.

