/ / / Aulas presenciais nas escolas municipais de Goiás previstas para 08 de setembro são adiadas

A Prefeitura de Goiás por meio da Secretaria Municipal de Educação informa que o retorno das aulas presenciais nas escolas municipais, previstas para o dia 08 de setembro, foi adiado. O motivo é o aumento de casos de contaminação pelo Covid-19 no mês de agosto, inclusive de crianças abaixo de 12 anos.

A Secretária Municipal de Educação Ângela de Oliveira Barbosa Fonseca, diz que acharam mais prudente adiar o início das aulas no Município, pois analisando os dados repassados pela Secretaria Municipal de Saúde com 377 casos de contaminação no mês de agosto, com média de 15 casos por dia e 28 casos de Covid-19 em crianças abaixo de 12 anos, seria impossível o retorno das aulas nesse momento, já que a grande maioria dos/as alunos/as da rede Municipal estão dentro dessa faixa etária.







Outro risco analisado pela Secretaria Municipal de Educação em relação à pandemia foi o grande aumento dos casos da variante Delta no Estado.



Segundo informações desta semana de Flúvia Amorim Superintendente de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde, a contaminação da variante Delta já se caracteriza como transmissão comunitária, ou seja, é muito preocupante, já que a variante Delta é a mais perigosa das mutações do coronavírus na atualidade. As principais cidades acometidas pela variante Delta do novo coronavírus são Goiânia, Aparecida de Goiânia e Entorno do Distrito Federal.



A Secretária Municipal de Educação Ângela de Oliveira Barbosa Fonseca reforça a necessidade da aplicação das duas doses da vacina, pois somente a conclusão do processo é que garante a imunização. Reforça ainda sobre os cuidados sanitários como, higienizar as mãos, evitar aglomerações, manter o distanciamento e usar máscaras. “A pandemia ainda não acabou e não podemos nos descuidar”, concluiu.



Texto: Ascom – Prefeitura de Goiás/Informe publicitário.

Fotos: Dagmar Talga/Ascom - Prefeitura de Goiás.

