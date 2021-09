/ / Primeiro Semestre de 2021 registrou redução de 45% do volume de chuvas na Cidade de Goiás

O Grupo de Estudos Pesquisa e Extensão, Águas do Cerrado (GWATÁ - UEG), verificando os dados obtidos por estação automática do Instituto Nacional de de Meteorologia (INMET), observou que o índice de precipitação (chuvas), no primeiro semestre de 2021 na cidade de Goiás, sofreu queda de 45% se comparado ao mesmo período do ano anterior.





Em 2020 o total precipitado de janeiro a julho foi de 1.610,8 mm, sendo que em 2021, totalizou 888,8 mm. A redução mais significativa foi detectada nos mês de janeiro, com queda de 64% no comparativo 2020/2021.



O Águas do Cerrado (GWATÁ - UEG), avalia que as mudanças climáticas oriundas de fenômenos globais, combinadas com o avanço das queimadas e desmatamentos em escala nacional e local, podem estar contribuindo para a alteração das dinâmicas e características das massas de ar, com forte impacto sobre os índices pluviométricos.



Águas do Cerrado (GWATÁ - UEG);

Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB - Seção Cidade de Goyaz ) Foto: Sérgio Berquó







About Grupo GBC