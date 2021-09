/ / “O repasse está garantido”, diz Caiado durante anúncio dos 5 mil novos estudantes no Programa Universitário do Bem (Probem)

Investimento do Governo de Goiás, só no segundo semestre de 2021, é de R$ 38,7 milhões. Benefício, que pode ser parcial ou integral, varia entre R$ 650 e R$ 5.800, e contempla universitários em situação de vulnerabilidade social. Evento também conta com sorteio de 20 smartphones, 14 bolsas para cursos de idiomas, palestra sobre carreiras e profissões do futuro. “Não tem mais aquela bolsa política. A bolsa agora é responsabilidade, compromisso, cidadania e respeito aos jovens”, aponta governador. Primeira-dama Gracinha Caiado destaca “aposta no futuro do Estado”





O governador Ronaldo Caiado e a presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado, assinaram, nesta quinta-feira (26/08), termo de adesão de 5 mil novos bolsistas ao Programa Universitário do Bem (Probem). O benefício é destinado aos acadêmicos em situação de vulnerabilidade social.

disse Caiado ao enfatizar que a inclusão desses estudantes representa o início de um novo ciclo. Para isso, foi necessário renegociar uma dívida de R$ 76 milhões deixada pela gestão anterior, da então Bolsa Universitária, e formatar o processo de seleção.

“Não tem mais aquela bolsa política. A bolsa agora é responsabilidade, compromisso, cidadania e respeito aos jovens do Estado de Goiás”, destacou o governador durante solenidade à noite no Teatro Goiânia.

Com o remodelamento, a adesão ocorre por meio de avaliação social e critérios do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do governo federal. O Probem, que até então atendia cerca de 5 mil estudantes em todo o Estado, agora dobra a quantidade e atinge a marca de 10 mil. O governador deu conselhos aos universitários:

Salete Freitas Nascimento, de 26 anos, é uma das beneficiadas.

, afirmou a estudante de Administração. Já Helizelson da Silva Monteiro tem 44 anos e está no segundo ano de Jornalismo. A bolsa de estudos, disse, vai garantir a realização do sonho de ter um diploma superior.

, relatou o bolsista.

Para o segundo semestre, o investimento do governo estadual no Probem é de R$ 38,7 milhões. Na primeira metade de 2021, foram destinados R$ 20,4 milhões. A primeira-dama afirmou que os universitários representam a

. A adesão ao programa representa o ingresso num banco de oportunidades, disse.

, recomendou Gracinha.

A solenidade concretizou a concessão de 4 mil bolsas parciais, com custeio de 50% do valor da mensalidade, e outras mil integrais que vão cobrir 100% da mensalidade. Para a maioria dos cursos, o benefício parcial pode chegar a R$ 650 e o integral a R$ 1.500. Já para alunos de Medicina e Odontologia, as bolsas serão de R$ 2.900 (parcial) e R$ 5.800 (integral).

disse o governador.

Devido à pandemia, apenas 150 universitários foram ao evento, no Teatro Goiânia. O restante assistiu a solenidade de casa, via transmissão pelo YouTube da OVG, que ultrapassou a marca de 4,6 mil visualizações simultâneas. Eles assinaram o termo de adesão ao programa via QR Code, disponibilizado na tela. O ato é necessário para o recebimento da bolsa de estudos. O evento foi apresentado pelo jornalista Fred Silveira, teve sorteio de 20 smartphones, 10 bolsas integrais e quatro parciais para cursos de idiomas e ainda uma palestra de Diogo Moschcovitch, que é mestre e doutor em Filosofia, sobre carreiras e profissões do futuro.

Sobre a dívida herdada da gestão anterior, e que foi renegociada por Caiado, somente em 2021 o Governo de Goiás liberou R$ 29,4 milhões para quitação das parcelas deste ano. Em paralelo, a OVG passou a garantir vagas para bolsistas do Probem por meio de avaliação multidimensional, ao considerar a condição de vida da família do estudante em aspectos como qualidade da moradia, dificuldade de acesso à educação, entre outros. “É uma felicidade que, depois de tanto tempo para acertar todas contas, conseguimos realizar o processo seletivo. Sejam bem-vindos”, comentou a diretora-geral da OVG, Adryanna Caiado.

O prefeito Rogério Cruz parabenizou Caiado e equipe pelo empenho em cuidar das pessoas por meio da educação.

, disse aos beneficiados. Já o deputado estadual Amilton Filho traçou um paralelo entre o Probem e o antigo Bolsa Universitária.

relatou.

, completou o parlamentar Rafael Gouveia.

Sancionado no dia 05 de janeiro pelo governador Ronaldo Caiado, o Probem foi desenvolvido para democratizar o acesso à bolsa de estudo para o ensino superior ao usar um banco de dados nacional, o CadÚnico, que identifica as famílias mais vulneráveis em cada um dos municípios goianos. A iniciativa tem foco em promover a inclusão ao ensino superior à faixa mais carente da população goiana.

