/ / Governo de Goiás inicia aplicação de reforço da vacina contra Covid-19 na próxima semana

Idosos que vivem em asilos e abrigos, que receberam primeira e segunda doses de CoronaVac, serão primeiros contemplados pela estratégia. “Na sequência, vamos vacinar com essa dose extra por ordem decrescente de idade”, anuncia governador Ronaldo Caiado em uma rede social

O governador Ronaldo Caiado anunciou, na manhã desta quarta-feira (25/08), que Goiás começa, na próxima semana, a aplicação de uma dose extra da vacina contra a Covid-19 em idosos institucionalizados. O imunizante Comirnaty, do laboratório Pfizer, é o que será, preferencialmente, utilizado como reforço. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), há cerca de 24 mil pessoas que se enquadram nessa categoria em todo o território goiano.

“Na sequência, vamos vacinar com essa dose extra por ordem decrescente de idade”, adiantou o governador em uma rede social. Assim, neste primeiro momento, a aplicação do reforço contempla só quem vive em asilo e recebeu a vacina CoronaVac, do Instituto Butantan.

O objetivo é imunizar com o reforço a população idosa, dos mais velhos para os mais novos, visto que os números mostram que esse é um público mais vulnerável ao vírus. Com isso, o esperado é reduzir novos casos, internações e óbitos entre esse segmento.

De acordo com a superintendente de Vigilância em Saúde da SES-GO, Flúvia Amorim,

“A estratégia adotada para a vacinação dos idosos institucionalizados será a mesma utilizada nas primeiras fases da campanha em Goiás. As equipes de saúde irão se deslocar até esse público nos asilos, abrigos e instituições de longa permanência e aplicar a dose no local, garantindo mais controle de que essas pessoas estão sendo vacinadas”, explicou a superintendente.

A escolha desse grupo para iniciar a vacinação neste primeiro momento também foi sustentada pelos registros de casos e mortes em instituições de longa permanência. Em Goiás, foram notificados 13 surtos com 19 óbitos em asilos goianos nos últimos meses. Flúvia Amorim ressaltou ainda que “essa população foi a primeira a ser vacinada e recebeu a vacina CoronaVac, do Instituto Butantan”. Segundo ela, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a dose extra no público vacinado com esse imunobiológico.



As doses serão distribuídas conforme avaliação da localização das instituições nos municípios para que a estratégia se inicie o mais breve possível. “Como foram relatados alguns surtos nesses locais em algumas cidades, esperamos reduzir a gravidade de possíveis casos com essa vacina extra”, observou Flúvia Amorim.



Balanço



Goiás já aplicou 3.918.194 vacinas como primeira dose contra a Covid-19, o que corresponde a 55,83% da população geral do Estado e 70,1% caso se considere somente a população com idade superior a 15 anos.



Com o esquema completo, seja pelo reforço ou pela aplicação de vacina em dose única, foram imunizadas 1.622.922 de pessoas, o que equivale a 29,03% do público maior de 15 anos.



O Estado já recebeu 7.141.140 doses de imunizantes, sendo 2.302.440 da CoronaVac, do Instituto Butantan; 3.103.740 da AstraZeneca, da Fundação Oswaldo Cruz; 1.583.010 Comirnaty, do laboratório Pfizer; e 151.950 da Janssen, da Johnson & Johnson.



Por Gessy Chaves

Jornalista

Foto: Secom









