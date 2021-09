/ / FDS DA JUVENTUDE - “FIM DE SEMANA DA JUVENTUDE”

A Prefeitura de Goiás, por meio da Sec. Mun. das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos e da Sec. Mun. de Esporte e Lazer e o COJU - Comitê da Juventude de Goiás, irão realizar neste fim de semana, dias 27, 28 e 29 de agosto, o “1º Fim de Semana da Juventude”.



Vivemos ainda um contexto de dias difíceis, e diante da Pandemia, as prioridades imediatas dos municípios são as medidas de proteção à Vida e de garantia das condições para que toda a sociedade possa cumprir as orientações de isolamento social, bem como as restrições de circulação que se impõem.



Diante disso, torna-se necessário que os setores públicos busquem alternativas e reinventem espaços e formas para manter o funcionamento do máximo possível de atividades que possam se desenvolver sem o comprometimento do controle da pandemia.



Assim, foram realizadas atividades de planejamento, junto ao Comitê da Juventude de Goiás, recém criado, para a realização dos FDS - “Finais de Semana” da Juventude que terão como proposta, desenvolver ações em consonância com o Estatuto da Juventude, principalmente com os princípios que promovem a participação social, a criatividade, a solidariedade, a valorização do diálogo e do respeito.



Os encontros, nos próximos 03 fins de semana, serão organizados em Plataforma Virtual e visam reafirmar, principalmente, os direitos do jovem à cidadania, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à renda, à saúde, à cultura, à comunicação, à segurança, ao esporte e ao lazer.



Temos como Objetivo promover atividades que visam as práticas do bem-viver com foco na realidade da juventude da Cidade de Goiás, tendo como eixo os direitos humanos.



As pessoas interessadas em participar deverão preencher o Formulário de inscrição que estará disponível a partir de quinta-feira, 26/08, no site da Prefeitura de Goiás, www.prefeituradegoias.go.gov.br.



PROGRAMAÇÃO:



1º FDS - Fim de Semana: Dias 27, 28 e 29 de agosto



• Dia 27/08 - 6ª feira: EVENTO CULTURAL: - COJU TÁ ON na Festa Ummix



Horário: das 18h às 19h



Local de divulgação: Plataforma da Rede Ummix (Rádio, Site e Facebook)



Convidadas:



- Helena Caetana Ribeiro - Cantora e Compositora;



- Sara Ribeiro Silva – Assistente Social.



• Dia 28/08 - Sábado: QUEM É VOCÊ NA COMUNIDADE?



Horário: das 19h às 20h



Local: Plataforma do Facebook e Youtube da Prefeitura de Goiás



• Mediador: João Dorneles



Convidados/as:



• Eduarda Costa do Carmo;



• Humberto Assis Cirqueira;



• Jéssica Lorrane Gonçalves Souza Benvindo



• Danilo Mota - Quilombola e Arquiteto Urbanista.



• Dia 29/08 - Domingo: BATUQUE MULHER



Horário: das 19h às 20h



Local: Plataforma do Facebook e Youtube da Prefeitura de Goiás



• Mediadora: Shirlei de Oliveira



Convidadas: Helena Caetana Ribeiro; Maxilene Black; Maximira Luciano; Thainá Oliveira; - Nauane Emos; Gabriela Barroso.





Texto: Prefeitura de Goiás / Informe Publicitário.