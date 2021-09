/ / Estiagem e Queimadas derrubam a qualidade do ar, na cidade de Goiás, para condições inferiores às recomendadas pela OMS

O Grupo de Estudos e Pesquisas Águas do Cerrado (GWATÁ - UEG), observando os dados do Índice de Qualidade do Ar (IQA), disponibilizados pelo aplicativo Plume Labs, identificou que no mês de agosto de 2021, as condições da atmosfera, na cidade de Goyaz, apresenta indicadores em situação inferior ás recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).





As 07:00 hs desta manhã de sexta feira (27/08), o quantitativo de material particulado na atmosfera (PM 2,5) foi de 63 μg/m³ um dos maiores do ano de 2021. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), esta concentração não poderia ultrapassar a marca de 35 µg/m³ (exposição por 24 hs), sem causar prejuízo eminentes a saúde humana (problemas respiratórios) e ao ecossistema (alteração no metabolismo das plantas ).





A emissão deste material particulado é resultante das queimadas realizadas no município, durante a estiagem, período no qual a unidade do ar se encontra em estado crítico (33% na manhã de sexta feira)e também abaixo do recomendado pela OMS (50%).



A Estudante do curso de Geografia da UEG (Campus Cora Coralina) e Pesquisadora do Águas do Cerrado (GWATÁ - UEG), está desenvolvendo pesquisa monográfica, buscando compreender e analisar o comportamento de materiais particulados na atmosfera vilaboense .

Águas do Cerrado (GWATÁ - UEG).

Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB - Seção Cidade de Goyaz).





