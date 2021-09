/ / Com alta no preço da gasolina, Cidade de Goiás mantém litro a quase RS$6,00

Encontrar o litro da gasolina na média de R$5,00 hoje se torna sinal de economia, já que em mais de 118 municípios goianos, o produto é encontrado por mais de R$6,00 - alcançando o valor extremo de R$6,59 no interior do estado. Apesar de Goiás demonstrar uma alta no valor do combustível, outros estados como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Acre e Tocantins já registram valores de até R$7,05.



A Cidade de Goiás, porém, não apresenta distorções de tamanha magnitude nos preços. Em consulta a cinco postos de gasolina do município, constatou-se que o preço da gasolina firma-se com a média de R$5,960, com variações de no máximo R$0,010. Em relação ao Etanol, o litro é encontrado a R$4,390 nos postos da cidade, com variação máxima de R$0,010 em um único posto. No Diesel, R$4,469 é o menor preço encontrado, o maior valor registrado foi o de R$4,499.



Esses valores são registrados através da plataforma mobile EON, desenvolvida e monitorada pela Secretaria de Economia do Estado de Goiás, utilizando como fonte a emissão da Nota Fiscal do Consumidor (NFC-e). O aplicativo pode ser instalado em qualquer dispositivo móvel que possua os requisitos básicos do sistema e é atualizado constantemente.



O valor do combustível é determinado após uma soma de fatores, assim como qualquer outro produto comercializado. Dentre as funções utilizadas para o cálculo, envolvem-se os preços do produtor/importador de gasolina, carga tributária, custo do etanol, margem de distribuição e revenda, importadores, distribuidores e revendedores, dentre outras micro influências que, de uma forma ou outra, afetam o valor final.





Por João Pedro Felix