/ / / Coluna Arte e Cultura - Quanto vale uma obra de arte?

A resposta a esta pergunta pode ser bastante subjetiva, uma vez que vários fatores podem nortear a questão em pauta.O próprio termo " valor " é bastante relativo e se faz presente em variados contextos e formas. Para descortinar um pouco o referido tema, pode-se dizer que fatores como: a autoria da obra, a técnica empregada, o histórico do artista, sua linguagem visual, ano de produção, dimensão; além do técnico, estético, histórico e cultural, ainda outros podem ser analisados e creditados. Assim, há um conjunto que pode determinar quão valiosa é uma obra.

Talvez daí venha para muitos o não entendimento, ou estranhamento, como já dito, do valor ou mesmo desvalor atribuídos a determinadas obras neste vasto universo das artes. Por exemplo, a obra Mona Lisa do italiano Leonardo da Vinci é bastante popular, mesmo entre os não amantes, apreciadores ou adeptos deste pictórico mundo artístico.