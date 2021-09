/ / Cidade de Goiás deve receber patrocínio da ENEL para iluminação em pontos turísticos

Parceria entre Governo de Goiás e a empresa privada Enel deverá trazer subsídios para a manutenção da energia em pontos turísticos da cidade. A ação deve patrocinar a iluminação pública de locais como o Museu das Bandeiras, Chafariz de Calda, Museu de Arte Sacra, Cruz do Anhanguera, Igreja de São Francisco, Chafariz da Carioca, entre outros.



A oficialização do projeto ao público foi feita no encerramento da “Expedição Desafiando Limites - Caminho de Cora Coralina”, evento que contou com a participação do governador do estado, Ronaldo Caiado (DEM), do secretário-geral do Governo, Adriano da Rocha Lima, do ultramaratonista Márcio Villar e outras autoridades.



Na ocasião, o Diretor de Infraestrutura e Redes da Enel Goiás, José Luis Salas, declarou que a Enel não está em Goiás apenas para fornecer energia, mas para contribuir com o desenvolvimento das cidades goianas, e completou dizendo que “[...] entendendo a importância dessa cidade histórica, (a Enel) traz esse presente que com certeza fará muita diferença para a atração de mais turistas e o progresso da região”.



Presente no momento da declaração, o governador do estado Ronaldo Caiado (DEM) prestou elogios ao serviço prestado pela fornecedora ao dizer que “com a competência da Enel, a iluminação da cidade de Goiás ficará impressionante”.



A Expedição Desafiando Limites decorreu entre 13 e 21 de agosto, percorrendo mais de 300 quilômetros do Caminho de Cora Coralina. Passando por oito municípios do estado, oito povoados e três unidades de conservação ambiental, o evento contou com a presença do ultramaratonista e embaixador do percurso Márcio Villar, que iniciou o percurso em 14 de agosto. O encerramento do evento contou com a participação do governador do estado, que percorreu mais de 8 quilômetros.





Por João Pedro Felix

ASCOM CNN