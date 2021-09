/ / Centro de Memória e Cultura do Judiciário Goiano reabre as portas ao público na Cidade de Goiás

Foto: Isadora Chaves

Fechado desde 2020 pelo agravamento da pandemia de Covid-19, o Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário do Estado de Goiás, foi reaberto no último dia 21/08. Agora, visitas presenciais do público e de pesquisadores já retornam à normalidade, seguindo todas as medidas de higiene e prevenção. Com a visitação presencial suspensa para conter a contaminação do vírus, restava somente o uso das mídias digitais para entrar em contato com o acervo.



Já em funcionamento, o público em geral pode visitar o espaço de quarta-feira à sexta-feira - em dias úteis - das 9h às 12h e das 13h às 17h. Para pesquisadores, o espaço fica integralmente reservado nas terça-feiras, com o mesmo escalonamento de horários e funcionamento apenas em dias úteis. Nos fins de semana, a visitação aos sábados pode ocorrer das 9h às 13h, não funcionando aos domingos e feriados.



Para aqueles que escolhem permanecer em isolamento ou não conseguem ir até o local presencialmente, foi inaugurado em parceria com o Laboratório Digital da Universidade Federal de Goiás (LAB UFG), o Tour Virtual 360ª do Centro de Memória e Cultura, podendo ser acessado remotamente pelo público.



O Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário do Estado de Goiás, localizado no Largo do Rosário, é um dos dez tribunais mais antigos do Brasil e integra o conjunto arquitetônico e urbanístico da Cidade de Goiás, reconhecido como Patrimônio Cultural Mundial pela UNESCO em 2001.





